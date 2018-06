LOT pracuje nad nową strategią

Do roku 2027, kiedy ma ruszyć Centralny Port Komunikacyjny, PLL LOT może się przenieść do nowego portu z liczbą pomiędzy 20 a 30 mln pasażerów - mówi prezes narodowego przewoźnika Rafał Milczarski. Dodał, że spółka pracuje nad nowa strategią do roku 2027

Ogłoszona przez nas w 2016 roku strategia LOT do 2020 roku w zasadzie zostanie zrealizowana przez nas do około połowy 2019 roku. Podjęliśmy już prace nad opracowaniem nowej strategii na lata 2020-2027 czyli do momentu uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego, który zgodnie z planami ma nastąpić w 2027 r. - powiedział w Sydney Milczarski, który uczestniczył w 74. Walnym Zgromadzeniu Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA).

Jak dodał, na razie trwają analizy m.in. rynkowe. Podkreślił, że strategia ta ma być „biznesowa, a nie emocjonalna, to znaczy, że nie będzie zakładała uruchamiania połączeń lotniczych z innych pobudek niż biznesowe”.

Zdaniem prezesa, linia w 2018 roku przewiezie 8-9 mln pasażerów.

Wydaje mi się, że na koniec 2019 roku przekroczymy historyczną liczbę 10 mln pasażerów. Jeśli w pierwszych trzech latach działalności, od kiedy skończyliśmy ciąć siatkę naszych połączeń po pomocy publicznej, byliśmy w stanie dwukrotnie zwiększyć nasz rozmiar i liczbę przewiezionych pasażerów. Oznacza to, że powinniśmy być w stanie wzrosnąć co najmniej dwukrotnie lub trzykrotnie do 2027 roku i wejść na CPK z liczbą między 20 a nawet 30 mln pasażerów - powiedział.

Prezes przekazał, że strategia będzie również dotyczyła floty przewoźnika.

LOT ma w swojej flocie 54 samoloty. Najnowszym jest odebrany w maju od Boeinga dreamliner w wersji 787-9 z 294 fotelami na pokładzie. To największy samolot w barwach LOT-u. W 2018 r. do floty narodowego przewoźnika dołączy 11 kolejnych maszyn wąsko- i szerokokadłubowych: pięć Embraerów 195, dwa Bombardiery Q400, jeden B787-9 Dreamliner i trzy B737 MAX 8. W roku 2019 flota powiększy się o kolejne cztery B787-9 oraz jeden B737 MAX 8.

W 2017 r. LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad jedną czwartą w ciągu roku. Do 2020 r. przewoźnik planuje przekroczyć liczbę 10 mln pasażerów rocznie.

Prezydent Andrzej Duda w ubiegłą sobotę podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 r.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji). (PAP)