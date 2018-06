NBP upamiętnia bohaterski bój polskiej husarii

Hodów to wieś leżąca niedaleko Pomorzan około 80 km od Lwowa […]. To właśnie tutaj 11 czerwca 1694 r. doszło do historycznego starcia pomiędzy grupą kawalerii wojska koronnego a wojskami tatarskimi, które chciały dokonać najazdu dywersyjnego (łupieżczego) na województwo ruskie. […] Grupa jazdy okopowej, zwana przez współczesnych „elearami okopowymi”, przecięła drogę najazdowi tatarskiemu pod Hodowem. […] Tatarzy zniechęceni postawą podkomendnych Zahorowskiego ustąpili. Ich najazd dywersyjny nie odniósł powodzenia. […] Dzielni obrońcy Hodowa jeszcze przez współczesnych sobie zostali przyrównani do 300 Spartan broniących wąwozu Termopile, a król Jan III nakazał wybudować pomnik, który upamiętnił ich zwycięstwo […] - opisuje w folderze emisyjnym dr Zbigniew Hundert.

Na rewersie monety przedstawiono towarzysza husarskiego, oddelegowanego do „okopowych elearów”. Wizerunek husarza w pełnej zbroi, skórze lamparciej, z długą strzelbą oraz parą pistoletów (zgodnie z wytycznymi hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego z 1693 r., co do wyposażenia husarii z „chorągwi okopowych”) został zamieszczony na tle szkicu przedstawiającego obwarowania Okopów św. Trójcy.

autor: fot. materiały prasowe NBP

Na awersie, wspólnym dla całej serii, widnieje Atena, bogini sprawiedliwej wojny i mądrości, napis „Polskie Termopile” oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Srebrna moneta o nominale 20 zł została wyemitowana w nakładzie do 18 tys. sztuk i można ją nabyć w cenie 180 zł w oddziałach okręgowych NBP i w sklepie internetowym.

autor: fot. materiały prasowe NBP

Kolejna emisja zaplanowana jest na 12 lipca. Będą to monety kolekcjonerskie o nominałach 50 zł i 500 zł z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Henryk Walezy oraz moneta kolekcjonerska o nominale 20 zł z serii „Historia monety polskiej” – boratynka, tymf Jana Kazimierza.

Oprac. Sek