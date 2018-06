Przedsiębiorcy przewidują wzrost gospodarczy

34 proc. przedsiębiorców oczekuje wzrostu gospodarczego w najbliższych 6 miesiącach – wynika z cyklicznego badania o rynku pracy przeprowadzanego przez instytut badawczy Randstad. 69 proc. ankietowanych pracodawców bardzo dobrze lub dobrze ocenia sytuację finansową firmy i jest to najwyższy wynik w historii badania.

Wynik, ponad jedna trzecia pracodawców przewidujących wzrost gospodarczy w Polsce, jest najwyższy od maja 2014 r., Jak podaje instytut 44 proc. spośród respondentów jest zdania, że w najbliższym półroczu gospodarkę czeka stagnacja.

Zaledwie 3 proc. firm ocenia swoją sytuację jako złą. Jak wynika z badania, spadł odsetek przedsiębiorców, którzy planują podwyżki wynagrodzeń w najbliższych 6 miesiącach. W maju tego roku wynosił on 27 proc. podczas gdy pod koniec 2017 r. wynosił 43 proc. Jednakże, jak podkreślają autorzy badania, czynnik ten podlega sezonowości i każdego roku w tym okresie procent pracodawców planujących podwyżki spada. Dla przykładu w maju 2017 r. zamiar taki deklarowało 24 proc. (spadek z 36 proc. wobec badania w lutym 2017r.), rok wcześniej również 24 proc. (spadek z 30 proc. wobec lutego 2016 r.), w maju 2015 r. wynosił 18 proc. (spadek z 28 proc. w lutym).

Badanie pokazuje, że 70 proc. pracodawców, którzy planują wzrost wynagrodzeń, szacuje, że podwyżki wyniosą od 2 proc. do 10 proc.

Jednocześnie w porównaniu z poprzednio przeprowadzoną ankietą (XI 2017r.) o 8 pkt. wzrósł odsetek przedsiębiorców zamierzających zwiększyć zatrudnienie. W maju tego roku wynosił on 39 proc. i jest to jeden z najwyższych wskaźników w historii badania. Wśród branż, najczęściej planują zrobić to firmy działające w budownictwie (48 proc.), w przemyśle (44 proc.) i transporcie (43 proc.).

Jak twierdzi Monika Hryniszyn, z zarządu Randstad Polska „pracodawcy sygnalizują coraz większe wyzwania związane z rekrutacjami pracowników.”

Zbliżające się wakacje potęgują obawy przedsiębiorców, bo w wielu branżach na ten okres przypada szczyt zapotrzebowania rynkowego na produkty i usługi, ale też sezon urlopowy wśród pracowników – mówi Hryniszyn.

Jak ocenia Randstad w ostatnim roku 77 proc. firm poszukiwało pracowników, jednak niecałej połowie udało się zatrudnić założoną liczbę osób, które spełniały wymagania, a 3 na 10 zatrudniło mniej niż zaplanowało.

Instytut informuje, że prawie 1/4 przedsiębiorców zadeklarowała, że zatrudnia cudzoziemców i zdecydowanie najwięcej to Ukraińcy. W ostatnich dwóch latach odsetek ten wzrósł z 15 proc. do 20 proc.