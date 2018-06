Rolnikom będzie łatwiej wyjść z długów

Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych, w tym gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przewiduje projekt ustawy przyjętej przez rząd

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Dokumenty przygotował minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy przewiduje nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych. Jak wyjaśniono, zadłużenie części gospodarstw rolnych, „wynikające z powtarzających się szkód powstałych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czy kryzysów na rynkach rolnych”, uniemożliwia wielu rolnikom dalsze prowadzenie produkcji rolnej.

Według banków kredytujących rolnictwo problem z obsługą kredytów ma prawie 2 tys. producentów rolnych - podało CIR.

Zaproponowane wsparcie ma być skierowane do producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia.

Jak wskazało CIR, pomoc ma polegać na udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej; udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej; udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, a także przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Restrukturyzacji podlegać będą długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia - wskazało CIR.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie, jak zaznaczono, minister rolnictwa i rozwoju wsi dokona notyfikacji Komisji Europejskiej projektów trzech programów pomocy: pożyczek i preferencyjnych kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz gwarancji spłaty tych kredytów. „Dopłaty do kredytu restrukturyzacyjnego oraz pożyczki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać po notyfikacji tych form pomocy w Komisji Europejskiej” - czytamy.

SzSz(PAP)