PFR wyszkoli przyszłych przedsiębiorców

Polski Fundusz Rozwoju rusza z nowym projektem, który ma dodatkowo poprawić innowacyjność polskiej gospodarki.

Łącznie realizujemy w kraju 30 projektów, których celem jest stworzenie w Polsce systemu wspierania innowacji. Staramy się robić to w sposób skoordynowany, we współpracy z innymi instytucjami – powiedział Paweł Borys, prezes PFR. – Wiemy także, że jednak pieniądze to nie wszystko. Mamy w Polsce znakomitych specjalistów, z wysokimi umiejętnościami technicznymi, ale brakuje im często wiedzy o marketingu czy o ekspansji zagranicznej – dodał.

Sposobem na zmianę tej sytuacji ma być program „PFR Szkoła Pionierów”. Zorganizował ją PFR przy współpracy z Allegro i firmą TDJ i z udziałem PFR Fundacji.

Kapitał to nie wszystko, trzeba inwestować w kapitał ludzki – powiedziała Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR.

Program zakłada, że w ciągu najbliższych dni odbędzie się nabór (potrwa od dzisiaj do 26 czerwca 2018 r.) chętnych do udziały w programie. Zgłaszać się mogą osoby fizyczne – nie firmy – które mają pomysł na biznes i chciałyby uzyskać dodatkową wiedzę. Spośród kandydatów, którzy zgłoszą się do udziału w programie, zostanie wybrana grupa 50 osób, które we wrześniu przystąpią do szkolenia.

Będą mogli wziąć udział w warsztatach, przygotowanych przez partnerów merytorycznych programu, a następnie, pod koniec września, będą mogli wyjechać do Cambridge na kolejny etap szkolenia.

Mamy nadzieję, że uczestnicy programu będą łączyć się w grupy, aby rozwijać swoje produkty biznesowe – powiedziała Kruczkowska.

Zachęt do wzięcia udziału w programie jest wiele, ale wśród nich jest fakt, że program – włącznie z wyjazdem do Anglii – jest bezpłatny, choć przyjezdni spoza Warszawy będą musieli zapłacić za zakwaterowanie. Drugą ogromną zachętę stanowi to, że po zakończeniu szkolenia uczestnicy programu będą mogli zaprezentować swój pomysł przed funduszami. I – być może – uzyskać dla pomysłu finansowanie.