Unia nie zabije transportu międzynarodowego?

Przegłosowanie na forum Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego wyłączenia z dyrektywy o delegowaniu transportu międzynarodowego i tranzytu to wygranie jednej z bitew i jest szansa, że w przyszłości przyniesie trwałe efekty - poinformował we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W poniedziałek europosłowie Komisji ds. Transportu Parlamentu Europejskiego poza wyłączeniem operacji transportu międzynarodowego spod dyrektywy o delegowaniu pracowników, przyjęli również zasadę dotyczącą kabotażu, wydłużając czas wykonywania operacji tego typu z 5 do 7 dni.

Minister Adamczyk wyraził też nadzieję, że „stosunkowo szybko” przyjęte zostanie wspólne stanowisko ministrów transportu państw Unii Europejskiej w tej sprawie, co pozwoli na decyzje ze strony Parlamentu Europejskiego dotyczące dyrektywy o delegowaniu.

Przyjęcie jak najszybciej wspólnego stanowiska ministrów transportu państw Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy o delegowaniu daje szanse, że jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego możemy osiągnąć ostateczne porozumienie i te przepisy mogą być przyjęte - powiedział Adamczyk. - Jeżeli nie stanie się to stosunkowo szybko, to należy brać pod uwagę, że w kwietniu przyszłego roku mamy ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego i Parlament Europejski może nie znaleźć czasu na to, żeby ostatecznie przyjąć wynegocjowane przepisy - dodał.