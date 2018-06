100 tys. Mieszkań Plus do końca 2019

Będziemy mieli wystarczające środki, aby na koniec 2019 roku w przygotowaniu było 100 tys. mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie plus - powiedział wiceprezes zarządu BGK Włodzimierz Kocon.

Na potrzeby programu Mieszkanie plus przeznaczymy tyle pieniędzy, aby rezultaty działania były widoczne dla każdego - powiedział wiceprezes BGK.

Zaznaczył, że na koniec 2019 roku 100 tys. mieszkań ma być w przygotowaniu.

Mieszkania mogą być na różnym etapie przygotowania cyklu inwestycyjnego - dodał i przypomniał, że „wybudowanie mieszkań trwa, średni cykl inwestycji to ok. 2,5 roku”.

Jak zauważył, „najważniejsze są rezultaty programu Mieszkanie plus”.

Sposobów finansowania tego programu jest wiele, jednym z nich jest finansowanie budowy domów z kapitału własnego, poprzez fundusz inwestycyjny, którym zarządza BGK Nieruchomości - podał wiceprezes.

Przypomniał, że obecnie BGK Nieruchomości ma w „obrocie” już ponad 1 mld zł, a inwestycje na „6 mld zł są w przygotowaniu”. Zauważył, że planowane przez rząd w najbliższych latach budowy mieszkań będą wymagały ok. 20 mld zł.

Będziemy mieli na to wystarczające środki - zapewnił.

Wiceprezes przypomniał, że finasowanie z kapitału własnego BGK budowy domów - to tylko jeden ze sposobów.

Kolejnym może być instytucja REIT-ów. Mam nadzieję, że po 1 stycznia 2019 roku ta platforma finasowania się otworzy - dodał.

Program Mieszkanie plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, który ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni.

Klucze do pierwszych lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus wręczano już w Jarocinie. W Białej Podlaskiej do mieszkań wprowadzają się pierwsze rodziny, wszystkie mają zamieszkać w 186 lokalach na przełomie maja i czerwca.

