FIRG poprowadzi polskie ekosystemy innowacyjności

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG). To inicjatywa skazana na sukces – jak twierdzi prezes Tomasz Szejner – dzięki unikalnemu know-how i patriotyzmowi gospodarczemu.

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego to nowa odsłona powołanej przed 23 laty Fundacji Agencji Restrukturyzacji Przemysłu FIRE.

FIRG będzie identyfikować technologie przełomowe, które dzięki polskiemu potencjałowi innowacji i międzynarodowej współpracy mają największe możliwości komercjalizacji globalnej. Działalność Forum koncentruje się również na tworzeniu specjalistycznych ekosystemów innowacji (np. w dziedzinach mechatroniki, teleinformatyki, przemysłu stoczniowego, przemysłu lotniczego, przemysłu motoryzacyjnego, druku 3D), ale także takich, które są skupione na konkretnych regionach (ekosystem Polski Wschodniej).

Prezesem FIRG został dr Tomasz Szejner z Cambridge University.

Budowa ekosystemów innowacji będzie się skupiać na identyfikacji technologii przełomowych. To właśnie one – choć stanowią zaledwie 12 proc. innowacji, przynoszą aż 75 proc. dochodu tego sektora. Co ważne – w kolejnym kroku nie zostaną pozostawione same sobie. FIRG będzie zarządzać tymi systemami - powiedział Tomasz Szejner

Polskie specjalistyczne ekosystemy innowacji mają stać się globalną marką, potwierdzającą wartość polskiej myśli technologicznej na świecie.

Ważnym aspektem działalności FIRG jest współpraca z wiodącymi, światowymi ekosystemami innowacji oraz międzynarodowymi ekspertami z doświadczeniem w dziedzinie wdrażania podobnych rozwiązań na światowych rynkach. Takie ekosystemy innowacji z sukcesem działają w USA, Finlandii, Francji, Korei Południowej czy Wielkiej Brytanii. Udział międzynarodowych ekspertów we współpracy z FIRG gwarantuje dostęp do wiedzy „z pierwszej ręki” w obszarze budowania ekosystemów innowacji i komercjalizacji wynalazków.

Na inauguracji działalności Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego odczytano również list od premiera Mateusza Morawieckiego, w którym podkreślił on, że otwarcie FIRG to ważny krok ku modernizacji Polski, do budowania współpracy nauki i biznesu.

Uczestnicy wspominali z jaką siłą i determinacją odradzała się ta myśl po odzyskaniu niepodległości.

Prezes ARP, Marcin Chludziński przywołał wielka postać międzywojennej nauki – Stefana Bryłę, genialnego wynalazcę konstruktora, który opracował pierwsze na świecie przepisy dotyczące spawania konstrukcji stalowych. Wspomniano Jana Łukasiewicza, który wspólnie z Alfredem Tarskim i Stefanem Banachem opracował podstawy odwrotnej notacji, sposobu zapisu wyrażeń arytmetycznych szeroko stosowanego w informatyce do dziś. Padło nazwisko Jana Szczepanika - polskiego Edisona - autora kilkuset patentów i ponad 50 wynalazków, z których wiele, szczególnie z dziedziny filmu, fotografii i telewizji jest stosowanych do dzisiaj.

To nasza tradycja – nawiązanie do wielkich międzywojennych dokonań, do idei wydobycia Polski z myślenia „zaborczego”, pokazania co potrafimy – mówił minister KPRM Marek Suski.

Chcemy i my dziś mieć współczesnych Szczepaników i Bryłów. Po to powstaje to Forum. Chcemy dopisać kolejne wielkie polskie nazwiska. Ten gen zmiany, który w nas przetrwał jest podstawą do szybkiego rozwoju – podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz.

Tym, co buduje bogactwo kraju jest własność intelektualna. To co polskie – w polskich rękach powinno pozostać. Tymczasem nasze współczesne talenty wyjeżdżają. Chcemy więc stworzyć środowisko, aby pozostały tutaj. A także by to do nas przyjeżdżać chcieli eksperci z całego świata – mówił prezes Forum Tomasz Szejner.