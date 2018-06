Bezrobotnych coraz mniej

Bezrobocie w maju spadło w stosunku do kwietnia o 0,2 pkt. proc. do poziomu 6,1 proc. - poinformowała w środę minister rodziny, pracy i polityki Elżbieta Rafalska. Liczba bezrobotnych zbliża się do takiej liczby, jakiej do tej pory w Polsce, po okresie transformacji, nie było - dodała.

Sejm odrzucił w środowym głosowaniu wnioski Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

W czasie debaty Rafalska poinformowała w Sejmie, że w maju bezrobocie spadło o kolejne 0,2 punktu procentowego.

Zmalało z 6,3 proc. do 6,1 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych zbliża się do takiej liczby, jakiej do tej pory w Polsce po okresie transformacji nie było. Myślę że w czerwcu będzie poniżej jednego miliona zarejestrowanych osób bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych od czasu objęcia rządów przez PiS zmalała o 560 tys. - powiedziała minister.

Resort rodziny i pracy zwrócił uwagę, że najnowsze informacje o bezrobociu to najlepszy wynik w maju na przestrzeni ostatnich 28 lat.

W tym samym czasie ubiegłego roku (maj 2017 - kwiecień 2017) bezrobocie spadło o 0,3 punktu (z poziomu 7,6 proc. w kwietniu do 7,3 proc. w maju) - poinformowano w komunikacie. Stopa bezrobocia w maju br. była o 1,2 punktu procentowego niższa niż rok temu. Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 punktu do 0,6 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Natężenie bezrobocia spadło najsilniej (o 0,6 punktu) w województwie warmińsko-mazurskim, czyli tam, gdzie bezrobocie wciąż jest najwyższe i wynosi 10,5 proc. - zwrócono uwagę.

Liczba bezrobotnych w maju br. wyniosła nieco ponad 1 mln osób i w porównaniu z kwietniem 2018 roku spadła o 39 tys. osób (o 3,7 proc.).

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) spadek był w: warmińsko-mazurskim- o 5,7 proc. (3,2 tys. osób); opolskim - o 5,5 proc. (1,3 tys. osób); zachodniopomorskim - o 5 proc. (o 2,5 tys. osób); wielkopolskim - o 4,6 proc. (o 2,7 tys. osób) - napisano.

Resort podkreślił, że liczba bezrobotnych w maju br. była o 198,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 16,5 proc.). Z kolei liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 140,4 tys.

Na podst. PAP