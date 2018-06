Ponad 20-proc. dynamika dochodów z PIT

Mamy bardzo wysoką dynamikę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz wysoką, bo ponad 20-procentową dynamikę podatku od osób fizycznych (PIT) - poinformowała szefowa MF Teresa Czerwińska. Dodała, że jeśli chodzi dynamikę VAT to jest ona mniejsza

Czerwińska , przypomniała, że po kwietniu br. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9,3 mld zł. Oceniła to jako „pozytywny sygnał”, ale podkreśliła, że to nadwyżka przejściowa, świadcząca „tylko o tym, że zaplanowane dochody spływają bardziej dynamicznie niż wydatki”. „Oczywiście w perspektywie pojawi się deficyt” - dodała.

Niedawno MF poinformował, że po kwietniu tego roku budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł. MF prognozowało także, że po drugim kwartale budżet nadal będzie miał nadwyżkę, ale spadnie ona do 2,6 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału br. prognozowany jest deficyt w wysokości 5,4 mld zł, a rok zakończy się deficytem w wysokości 41,5 mld zł, jak zapisano w ustawie budżetowej.

Jeżeli spojrzymy na te główne dochody podatkowe, to widzimy, że bardzo wysoką mamy dynamikę dochodów z tytułu podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, wysoką dynamikę, bo ponad 20-procentową dochodu podatku od osób fizycznych, mniejszą dynamikę, jeśli chodzi o podatek VAT - powiedziała minister finansów.

Czerwińska, pytana o obniżenie stawki podatku VAT, odpowiedziała: „Jeśli chodzi o stawki podatkowe VAT-owskie to przede wszystkim pracujemy w kierunku przeglądu matrycy VAT-owskiej”. Zaznaczyła, że resort chce uprościć system stawek VAT-owskich. Jak tłumaczyła, chodzi o to, by np. uporządkować towary, które w zależności o daty ważności mają różną stawkę VAT.

Co do powrotu do stawki 22 proc. VAT, to jeszcze za wcześnie o tym mówić - podsumowała.

Według wyliczeń MF po kwietniu br. dochody z VAT były wyższe o 1,1 proc. licząc w ujęciu rocznym, (tj. ok. 0,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,8 proc. rdr (tj. ok. 1,4 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 17,9 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł). Dochody z CIT były wyższe o 15,4 proc. rdr (tj. ok. 2 mld zł), natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 3,8 proc. rdr.

