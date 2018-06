Rzecznik przedsiębiorców powinien być apolityczny

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera utworzenie instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców i uważa, że najlepiej byłoby, by Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowało Radzie Dialogu Społecznego kilku niezależnych, apolitycznych kandydatów na to stanowisko, podała Federacja

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera utworzenie instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców, jednak postuluje, by nie był to polityk – bez względu na to, jaką partię miałby reprezentować. To instancja, do której będzie można się odwołać w sytuacjach wątpliwych – dlatego powinien dokładnie rozumieć i znać problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Nie może być jakichkolwiek związków z polityką na takim stanowisku. Najlepszym kandydatem byłby doświadczony prawnik – ponieważ rolą Rzecznika Praw Przedsiębiorców będzie rozstrzyganie spornych kwestii prawnych pomiędzy przedsiębiorcami a administracją, często niejednoznacznych i skomplikowanych. Byłoby też wskazane, by osoba powołana na tę funkcję nie zajmowała stanowisk publicznych przez pięć lat poprzedzających powołanie” - czytamy w komunikacie.