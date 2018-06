Nadwyżka w budżecie do końca czerwca

Szacujemy, że nadwyżka w budżecie państwa powinna się utrzymać mniej więcej do końca drugiego kwartału – powiedziała Teresa Czerwińska, minister finansów, portalowi wGospodarce.pl. Przewiduje także wyższą dynamikę wpływów z podatku VAT.

Ostatecznie musimy liczyć się z deficytem, który jest przecież zapisany w ustawie budżetowej. Oczywiście będziemy dążyć do tego, aby był on jak najmniejszy – powiedziała szefowa resortu finansów.

Jak informował wcześniej resort finansów, na koniec kwietnia nadwyżka w budżecie państwa wyniosła 9,3 mld zł, wartość dochodów budżetowych wyniosła 125,2 mld zł czyli 35,2 proc. planu, wydatki 115,8 mld zł czyli 29,2 proc. W okresie styczeń - kwiecień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W niewielkim jednak stopniu wzrosły dochody z VAT (wzrost o 0,6 mld zł czyli o 1,1 proc.). Czytaj także: Ponad 9 mld zł nadwyżki w budżecie

Kwietniowe dochody z VAT mogą być po części spowodowane niską dynamiką produkcji przemysłowej w marcu (w porównaniu rok do roku). Nie może to jednak stanowić podstawy do obaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej na 2018 r. - powiedziała minister finansów.