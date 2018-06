Repolonizacja banków sukcesem

Dokładnie rok temu, 7 czerwca 2017 r. zostało sfinalizowane przejęcie przez PZU i PFR pakietu 30 proc. akcji Pekao SA z rąk włoskiej grupy bankowej UniCredit, co było jakościową zmianą nie tylko dla samego banku, ale i dla całego polskiego rynku finansowego.

Z tej okazji w studio telewizji wPolsce.pl gościł Michał Krupiński, prezes Pekao SA. Zapytany, jak podsumowuje przebieg repolonizacji sektora bankowego, co oznaczała ta transakcja dla polskiego rynku finansowego prezes Pekao SA odpowiedział:

Mogę po roku powiedzieć, że jak do tej pory projekt udał się. Z jednej strony polski sektor bankowy jest dużo lepiej doważony, mamy przewagę banków z kapitałem polskim oraz z centrum decyzyjnym w Warszawie. Dołączyliśmy to tej grupy krajów, gdzie dominują banki z kapitałem rodzimym.

Zapewnił jednocześnie, że Bank Pekao SA jest zarządzany w sposób ostrożny i stabilny, mimo że w samej instytucji dochodzi do zmian. Są już pierwsze efekty. Rośnie np. liczba kont. Wcześniej bank sprzedawał 50-60 tys. kont rocznie, tymczasem w tym roku, tylko do tej pory, sprzedał 100 tysięcy kont, czyli uzyskał bardzo silny, dwucyfrowy wzrost.

Wspieramy polskie rodziny, małe polskie firmy, mamy do tego specjalny pion. Zauważamy, że było miejsce na taki bank dla tych firm, bardzo duże zapotrzebowanie na takie usługi. Wcześniej, gdy Pekao SA był pod kontrolą UniCredit nie eksponowano tak tego segmentu usług. My stawiamy stawia na finansowanie eksportu, na wspieranie ekspansji polskich firm za granicą. Co warto zauważyć, nie straciliśmy wizerunku bycia bankiem silnie międzynarodowym. Zatrudniamy najlepszych ekspertów – Polaków z doświadczeniem w wielkich centrach finansowych, w Londynie, Nowym Jorku, którzy przyjechali wspierać nas w zmianach w banku, w zakresie produktów, technologii. Dlatego także nasi klienci zagraniczni, firmy operujące w Polsce doceniają dokonujące się w banku zmiany i jego usługi – twierdzi prezes Pekao SA