Polskie PKB rośnie dwa razy szybciej niż strefy euro

O 5,0 proc. wzrósł w ujęciu rocznym PKB Polski w I kw. tego roku wobec 4,4 proc. wzrostu w IV kw. 2017 r. – poinformowało europejskie biuro statystyczne Eurostat. W strefie euro gospodarka wzrosła rocznie o 2,5 proc. PKB całej UE zwiększyło się o 2,4 proc. r/r.

Dane biura wskazują na spowolnienie gospodarcze w strefie euro i całej UE. Wspomniany wzrost PKB w strefie euro (2,5 proc. r/r) był niższy od zanotowanego w IV kw. ubiegłego roku, kiedy to w ujęciu rocznym wynosił 2,8 proc. W całej UE również wynik w minionym kwartale był lepszy (wzrost o 2,7 proc. r/r).

W ujęciu kwartalnym najwyższy wzrost PKB w I kw. tego roku zanotowała Polska i Łotwa (1,6 proc.) w porównaniu do IV kw. 2017 r. kiedy to w Polsce wartość ta wynosiła 1,0 proc. a na Łotwie 0,4 proc. W strefie euro i w całej UE był on po 3 pierwszych miesiącach tego roku niższy (wzrost PKB o 0,4 proc.) niż w IV kw. minionego roku, kiedy to gospodarka wzrosła i w strefie euro i w UE o 0,7 proc.

źródło Eurostat

Eurostat podał także, że PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło w I kw. tego roku o 2,8 proc. rocznie (wobec 2,6 proc. w IV kw. 2017 r.) i o 0,5 proc. kwartalnie (wobec 0,7 proc. kwartał wcześniej).

GUS - w drugim szacunku – informował wcześniej, że polskie PKB wzrosło w I kw. tego roku o 5,2 proc. rocznie (w pierwszym szacunku było to 5,1 proc.) wobec 4,4 proc. r/r w analogicznym okresie 2017 r. Jak informował Urząd „w I kwartale 2018 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 6,8 proc. i był wyższy od notowanego w IV kwartale 2017 r. (wzrost o 5,1 proc.)”. Czytaj także: Wzrost PKB był większy niż się spodziewano

Ekonomiści oceniają, że dobry wynik I kwartału będzie trudny do powtórzenia, ale powinien wahać się w okolicach 4,5 proc. Jak oceniała Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, „kolejne kwartały, ze względu na coraz wyższą bazę odniesienia z poprzedniego roku, ale także coraz silniejsze oznaki braku dalszego przyspieszania gospodarki europejskiej, przyniosą niższe dynamiki PKB”. Czytaj także: Konsumpcja nadal ciągnie gospodarkę