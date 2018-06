Nagrywanie sposobem na oszustów finansowych

Rzecznik Finansowy poinformował ostatnio Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nieprawidłowościach przy sprzedaży obligacji GetBacku. Klienci byli oszukiwani co do tego, co kupują, nie dawano im czasu na przemyślenie decyzji.

Okazuje się jednak, że nieprawidłowości przy sprzedaży produktów finansowych są normą w polskich instytucjach. Jednym z powodów jest choćby to, że KNF jeszcze nigdy nie ukarała nadzorowanego podmiotu za oszukiwanie klientów przy sprzedaży produktów finansowych.

Nie przypominam sobie takiej kary. Co więcej, mimo że KNF ma swoich zadaniach ochronę interesów uczestników rynku finansowego – a więc i klientów – i ochronę zaufania do rynku finansowego, to zawsze stwierdza, że skupia się na nadzorze ostrożnościowym, który obejmuje bezpieczeństwo kapitałowe i płynnościowe. Za to ochrona klientów wydaje się nieco zaniedbana – powiedziała Agnieszka Wachicka, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Jednym ze sposobów ochrony klienta jest wprowadzenie obowiązku nagrywania wszystkich rozmów sprzedażowych przez instytucje finansowe.

Ten obowiązek powinien dotyczyć nagrywania wszystkich rozmów, jakie są prowadzone przez instytucje, niezależnie od kanałów. W przypadku GetBacku mieliśmy bowiem sytuacje, kiedy sprzedawcy banków przyjeżdżali do klientów do domów czy do pracy, gdzie się rozmów nie rejestruje. Mogę przypuszczać, że rozmowy prowadzone przez telefony były prowadzone przez aparaty takie, gdzie rozmów się nie rejestruje – powiedziała Agnieszka Wachnicka.

Jednak warto pamiętać, że klienci mają prawo nagrywać rozmowy ze sprzedawcami. Ważne jest tylko, aby poinformować sprzedawcę, że rozmowa jest nagrywana, co ułatwi użycie nagrania jako ewentualnego dowodu w sądzie. Ale już sama informacja o nagrywaniu może sprawić, że sprzedawca jednak zrezygnuje z prób wciśnięcia nam nieuczciwych produktów finansowych.