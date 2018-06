Alior Bank sprzedaje więcej kredytów mieszkaniowych

Alior Bank ocenia, że tempo wzrostu wolumenu kredytów w II kw. nie powinno znacząco się różnić w ujęciu kwartał do kwartału, sprzedaż kredytów hipotecznych jest obecnie wyższa niż w I kw. Bank podtrzymuje całoroczne cele, ale po II kw. im się przyjrzy, i jeśli zdecydowałby się je rewidować, to na wyższy poziom - poinformował Filip Gorczyca, wiceprezes banku.

Wolumen kredytów brutto Alior Banku w I kwartale 2018 roku wzrósł o 1,4 mld zł. Po wynikach I kwartału bank założył, że w całym 2018 roku wzrost wolumenu wyniesie 5,5-6,5 mld zł, podczas gdy wcześniej bank szacował ten wzrost na 5-6 mld zł.

W I kwartale sprzedaż kredytów detalicznych Alior Banku wyniosła 2,8 mld zł, z czego 2,4 mld zł stanowiły pożyczki gotówkowe, a 350 mln zł kredyty hipoteczne.

Sprzedaż kredytów dla przedsiębiorstw w I kwartale wyniosła 3,2 mld zł. Bank odnotował 736 mln zł nowej sprzedaży w segmencie mikro w I kwartale (wzrost o 29 proc. kdk) oraz 605 mln zł sprzedaży w leasingu (wzrost o 14 proc. kdk).

W maju Alior Bank podał, że planuje, że na koniec 2018 roku koszty ryzyka banku wyniosą 1,8 proc., a nie 1,9 proc., jak zakładał wcześniej. Marża odsetkowa netto wynieść ma w 2018 roku 4,6 proc., czyli ma być na poziomie zakładanym poprzednio. Bank nie zmienił także swoich oczekiwań odnośnie zakładanego wskaźnika kosztów do dochodów, który na koniec 2018 roku wynieść ma 44 proc.

Gorczyca poinformował, że bank podtrzymuje obecnie te cele, ale po II kwartale się im przyjrzy i jeśli zdecydowałby się je rewidować, to na wyższy poziom.

Po każdym kwartale będziemy się przyglądać naszym celom na 2018 rok. Jeśli zobaczymy, że poziom, który wcześniej podawaliśmy należy zrewidować, to będziemy to robić. Staramy się konserwatywnie podchodzić do komunikacji, więc raczej jeśli będziemy rewidować, to na lepsze poziomy, ale na razie podtrzymujemy poziomy zakomunikowane przy okazji publikacji wyników za I kwartał - powiedział Gorczyca.