Rząd wkrótce zajmie się "Mieszkaniem na start"

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy umożliwiającej pomoc państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR)

Program dopłat do czynszu to – obok realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych w całej Polsce – kluczowy element pakietu Mieszkanie Plus. Projekt ustawy umożliwiającej pomoc państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przyjął Stały Komitet Rady Ministrów. W najbliższym czasie dokument trafi pod obrady rządu” - czytamy w komunikacie.

Od początku 2019 r. ma ruszyć system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Z programu skorzystają osoby, dla których obecnie nie ma pomocy mieszkaniowej adekwatnej do potrzeb – są „za bogate” na mieszkanie komunalne i „za biedne” na kredyt, przypomina resort.

Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie przeciętnych kosztów budowy mieszkań na terenie danej gminy i tzw. powierzchni normatywnej mieszkania, uzależnionej od liczby osób zamieszkujących lokal.

Przykładowo czteroosobowa rodzina mieszkająca w woj. małopolskim obecnie mogłaby otrzymać miesięczną dopłatę w wysokości 375 zł (w Krakowie – 470 zł), zaś w woj. śląskim – 335 zł (w Katowicach – 422 zł). Czynsz płacony przez taką rodzinę zmniejszy się co miesiąc od 307 zł do nawet 561 zł w zależności od lokalizacji mieszkania.

Zgodnie z projektem ustawy, dopłaty będą udzielane, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekroczy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie ok. 2 563 zł netto). Limit będzie zwiększany o 30 pkt proc. (ok. 1 281 zł) za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Przykładowo w gospodarstwie trzyosobowym limit będzie wynosił 120 proc.przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – obecnie ok. 5 125 zł, czytamy dalej.

Wynajęcie nowego mieszkania z dopłatą do czynszu umożliwi rodzinom planowanie swojej przyszłości w Polsce. Na rynku mieszkaniowym brakuje lokali na wynajem, dlatego ich ceny nie są dostępne. To będzie się zmieniać. Program Mieszkanie Plus tworzy dla rynku mieszkaniowego w Polsce unikalną szansę na pozytywne zmiany. Tworzy szansę na samodzielne mieszkanie, szczególnie dla osób i rodzin mniej zamożnych - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania). Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina. Na podstawie kryteriów ustalonych przez samorząd (wybranych z kryteriów ustawowych, np. wysokość dochodów, liczba dzieci, niepełnosprawność, migracje za pracą) powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu.

Warunkiem podpisania umowy będzie posiadanie przez wskazanych przez gminę najemców zdolności czynszowej (zdolność do regularnego opłacania czynszu). Dopłata będzie przyznawana na 9 lat w stałej wysokości. Gmina będzie okresowo weryfikować prawo do dopłaty. Jeśli otrzymujący dopłatę przekroczy kryterium dochodowe - na ten czas wypłata będzie wstrzymywana. Oznacza to, że pomoc państwa będzie trafiać tylko do osób potrzebujących, które spełniają kryteria ustawowe. Jeśli sytuacja najemcy się zmieni, wypłata pomocy może być w okresie 9 kolejnych lat, w każdym czasie „odwieszona”, wskazano w materiale.

Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny (stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych) i inwestycyjny (stanowi zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem), podsumowano w komunikacie.

