Soboń: 6 mld zł na budowę lokali komunalnych

Na budowę lokali socjalnych i komunalnych mamy ponad 6 mld zł i to jest realna pomoc dla ludzi, którzy mają problemy z utrzymaniem mieszkania - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Skomentował w ten sposób projekt PO, który zakłada likwidację najmu instytucjonalnego

Projekt PO przewiduje wprowadzenie w ciągu 14 dni od wejścia w życie zmiany w zawartych umowach najmu instytucjonalnego, polegające na wyłączeniu klauzuli o dobrowolnym poddaniu się eksmisji w przypadkach określonych w ustawie.

Jak wskazało MIiR, projekt jako likwidujący w praktyce najem instytucjonalny, krytycznie zaopiniowały m.in. Sąd Najwyższy i Krajowa Izba Komornicza.

Przyjęcie projektu, który został zaproponowany przez posłów PO, to byłoby klasyczne działanie prawa wstecz i złamanie umowy - powiedział Soboń.

„Najem instytucjonalny równoważy interesy obu stron” - powiedział wiceminister.

Interesy najemcy są zabezpieczone poprzez ścisłe warunki wypowiedzenia umowy. To następuje, gdy najemca używa lokalu niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem, albo zalega z czynszem przez trzy miesiące, pomimo wyznaczenia dodatkowego miesiąca na zapłatę. A także wtedy, gdy wynajął lokal komuś innemu bez pisemnej zgody - przypomniał Soboń.

Jak podkreślił, najem instytucjonalny jest szansą na rozwój mieszkalnictwa w Polsce. „W Polsce tylko 5 proc. to mieszkania czynszowe, średnia w Unii Europejskiej to ok. 30 proc.”

Musi być formuła rynkowa, która równoważy interesy wynajmującego i najemcy - powiedział. Formułę przetestowaliśmy w postaci najmu okazjonalnego, która ma charakter bardziej jednostkowy, choć mamy już ponad 25 tys. takich umów. Ale to się sprawdziło - powiedział minister.

Dodał, że „aby nadać temu szerszy, rynkowy charakter, został wprowadzony najem instytucjonalny, który umożliwia zaoferowanie większej liczby mieszkań na wynajem”.

Taki najem - dodał - już podjęli chętni m.in. w Białej Podlaskiej, w przypadku mieszkań budowanych w ramach programu Mieszkanie plus. Zwrócił uwagę, że zdecydowana większość takich umów w Białej Podlaskiej jest zawarta z opcją dojścia do własności.

Aby realnie mówić o pomocy dla tych, którzy mają problemy z wynajmem, lub są na granicy bezdomności - to muszą powstawać lokale komunalne i socjalne - podkreślił. Tu jest prawdziwa odpowiedź, a nie propozycja likwidacji najmu instytucjonalnego - akcentował Soboń.

Przedstawiony przez grupę posłów PO projekt ustawy dotyczący zmian w zawartych umowach najmu instytucjonalnego został w czwartek negatywnie zaopiniowany przez połączone sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego.

