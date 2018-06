IMPACT'18. Roboty w służbie środowiska

Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że klimat się zmienia. Badania klimatu potwierdzają globalny wzrost temperatury i ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mają wpływ na wszystkie sektory gospodarki, a przede wszystkim na jakość życia ludzi

A do skutków zmian klimatu trzeba się przygotować. Bardzo pomocne w tym są najnowsze technologie, dzięki którym można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem wystąpienie ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Kwestie ekologiczne znajdą się w agendzie kongresu Impact’18, gdzie eksperci będą dyskutować o zastosowaniu zaawansowanych algorytmów - w tym sztucznej inteligencji - w gospodarce i administracji. Klimat się zmienia i nie mamy innego wyjścia, jak się do tych zmian dostosować. To wymaga współdziałania administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstw i mieszkańców – podkreśla wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, który będzie jednym z prelegentów podczas Impact’18. – Trzeba w tym celu także wykorzystywać wszystkie dostępne technologie – dodaje wiceminister.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt zbudowania Bazy Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. W tym celu opracowane zostanie kompendium wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

Zgromadzone dane pozwolą, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, m.in. na przygotowanie map zawierających symulacje jakości powietrza, czy też poziom narażenia zdrowia ludzi i środowiska na oszacowane stężenia i emisje. Będzie można również analizować koszty i korzyści z porównania wyników modelowania dla różnych wielkości emisji.

Zaawansowane algorytmy i technologie komputerowe, wsparte sztuczną inteligencją, pozwalają na dokonywanie coraz szybszych i bardziej dokładnych badań i symulacji środowiskowych. Będą mogły wykorzystywane w modelowaniu zmian w środowisku, w tym klimatu.

Ponadto IOŚ-PIB planuje opracowanie scenariuszy klimatycznych, mających na celu prognozę zmian temperatury i opadów w perspektywie do 2100 roku. Przygotowane i udostępnione będą również mapy ryzyka związane ze zmianami klimatu.

Obecnie adaptacja do zmian klimatu obok gospodarki obiegu zamkniętego są głównymi filarami zrównoważonego rozwoju – podkreśla dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Dlatego tak ważny jest dostęp do aktualnej wiedzy i wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w celu określenia przewidywanych zmian klimatu w przyszłości, co pozwoli odpowiednio się do nich przygotować i zminimalizować negatywne ich skutki – dodaje dyrektor Szczepański

Najważniejsze jest przeciwdziałanie skutkom zjawisk ekstremalnym dla społeczeństwa i gospodarki kraju. Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków, pozwoli na zrozumienie zjawisk klimatycznych, a wykorzystanie nowoczesnych technologii, usprawni funkcjonowanie gospodarki, oraz poprawi jakość naszego życia w warunkach zmieniającego się klimatu.

To tylko przykład jak sztuczna inteligencja zmienia nasze codzienne życie. SI jest od dawna w naszych telefonach, samochodach, domach, a niedługo będzie zapewne nawet w naszych lodówkach. Wydaje się więc, że od sztucznej inteligencji nie ma już odwrotu. Sophia, humanoidalny robot obdarzony sztuczną inteligencją, po raz pierwszy przyjedzie do Polski. Będzie jednym z 250 mówców z całego świata, którzy 13 - 14 czerwca wystąpią na kongresie Impact‘18 w Krakowie.