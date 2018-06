Wild: CPK w dwóch lokalizacjach

Chcemy kupić ziemię pod CPK w dwóch lokalizacjach, które będą objęte badaniami środowiskowymi - poinformował w Wiskitkach pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Dodał, że zysk z nieruchomości wykupionej pod CPK, a wykorzystanej komercyjnie, może trafić do mieszkańców

Wild po raz kolejny spotkał się z mieszkańcami gmin, na terenie, których może powstać Centralny Port Komunikacyjny.

Jak mówił, „CK powstanie na terenie o powierzchni 35 km. „, choć teren zarezerwowany pod budowę to ponad 66,2 km kw. na obszarze gmin Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski).

Wild zauważył, że idealną lokalizacją na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego jest Baranów, ale - zgodnie z prawem, na potrzeby badań środowiskowych należy wskazać także inne lokalizacje.

Z punktu widzenia prawa lokalizacje nie muszą być od siebie oddalone - zaznaczył.

Chcemy kupić ziemię pod CPK w dwóch lokalizacjach, które będą objęte badaniami środowiskowymi - poinformował.

Na jednej z lokalizacji powstanie lotnisko” - powiedział Wild. Pozostałe grunty, wykupione a niewykorzystane pod inwestycję, mogą trafić na cele komercyjne - powiedział. „Jeżeli tak się stanie, chcemy, aby zysk trafił również do mieszkańców, którzy te grunty zbyli” - mówił Wild. Zaznaczył, że takie rozwiązanie to „na razie koncepcja, ale będziemy nad tym pracowali”.

Minister powiedział, że podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, że minimalna cena za m kw. ziemi wykupionej pod CK to 35-40 zł. Minister pytany, jak długo mieszkańcy będą czekali na pieniądze po wykupie nieruchomości, powiedział, że „zwyczajowo jest to 14 dni”.

Minister odniósł się także do pozostawienia ruchu cywilnego na Lotnisku Chopina po uruchomieniu CK.

Zlecimy jeszcze raz ekspertyzę, czy wchodzi w grę pozostawienie ruchu cywilnego w porcie Chopina - powiedział. Dodał, że pozostawienie ruchu cywilnego w porcie Chopina jest obecnie kwestią polityczną, jest tematem kampanii wyborczej .

Dodał, że „wszystkie ekspertyzy, do których mieliśmy dostęp, pokazały, że wyprowadzenie ruchu cywilnego z portu Chopina jest dobre tak dla Warszawy, jak i dla podróżujących”.

Zamierzamy zlecić ekspertyzę, która rozstrzygnie raz na zawsze, czy wchodzi w grę takie rozwiązanie - zaznaczył.

Nowe lotnisko wraz z infrastrukturą, ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 r.

SzSz (PAP)