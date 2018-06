Imigranci do więzień

Władze USA przenoszą do więzień federalnych około 1600 osób zatrzymanych przez urząd imigracyjny (ICE) - podał Reuters w piątek. Więzienie w Victorville w Kalifornii przygotowuje się do przyjęcia 1000 osób - poinformowała rzeczniczka ICE.

Po raz pierwszy federalne więzienia zostaną wykorzystane w tak dużej skali w stosunku do osób zatrzymanych przez urząd imigracyjny - Immigration and Customs Enforcement (ICE).

W pięciu federalnych więzieniach tymczasowo osadzane są osoby oczekujące na rozprawę w imigracyjnym sądzie cywilnym. Wśród nich są osoby, które potencjalnie będą ubiegały się o azyl.

Członkowie więziennego związku pracowników twierdzą, że napływ zatrzymanych przez urząd imigracyjny rodzi pytania dotyczące bezpieczeństwa w więzieniach i obsady personelu więziennego.

W maju prezydent Donald Trump po raz kolejny skrytykował „miasta azylowe” czyli miasta, których władze odmawiają egzekwowania federalnego prawa imigracyjnego i nie wydają urzędowi imigracyjnemu osób nielegalnie przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli osoby takie przebywają w miejskich aresztach, w oczekiwaniu na rozprawę sądową.

Prezydent zaapelował o zakończenie praktyki „łapania i zwalniania” (ang. catch and release) - zatrzymywania i wypuszczania na wolność z powodu braku miejsc w aresztach imigracyjnych - osób przyłapanych na próbie nielegalnego przekroczenia granicy.

Trump zwrócił uwagę, że przywódcy złożonego głównie z imigrantów z Ameryki Środkowej gangu przestępczego MS-13 „wezwali do dokonywania zamachów na życie nowojorskich policjantów, aby +znowu odzyskać ulice+”.

Oni są w błędzie. To my odbierzemy ulice. Tysiącami pozbywamy się ich z naszego kraju. Każdego tygodnia ustanawiamy nowy rekord - zapewnił.

My także mamy program +łapania i zwalniania+. Nazywa się on +złapać i zwolnić ich do tego kraju, z którego przybyli+ - powiedział.