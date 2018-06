Co dalej z przekopem Mierzei Wiślanej

13 czerwca zaczynają się konsultacje społeczne w sprawie planowanego przekopu Mierzei Wiślanej, który ma połączyć Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Do 12 lipca będzie można zgłaszać opinie i wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

30 maja do RDOŚ w Olsztynie inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni przekazał dokumentację dot. inwestycji, w tym raport odziaływania na środowisko planowanego przekopu.

Jak poinformowała rzecznik RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, która podjęła postępowanie, wystąpiła do Państwowej Granicznej Inspekcji Sanitarnej w Elblągu oraz Gdyni, a także do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię w sprawie planowanego przedsięwzięcia i wskazanie warunków jego realizacji.

Jak podała, inwestycja będzie konsultowana społecznie.

Konsultacje odbędą się od 13 czerwca do 12 lipca. Każdy będzie mógł zapoznać się z dokumentacją, w tym przede wszystkim z raportem oddziaływania na środowisko. Dokumentacja dostępna jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz w wydziale zamiejscowym w Elblągu. Będzie można złożyć we wskazanym terminie opinie i uwagi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odniesie się do nich w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji- wyjaśniła.

Jak dodała Justyna Januszewicz, decyzja środowiskowa jest ważnym dokumentem, ponieważ jest dołączona do wniosków o wydanie innych decyzji umożliwiających realizację przekopu Mierzei.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Zarząd woj. pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W jego ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, jest to inwestycja istotna dla rozwoju całego subregionu elbląskiego.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

W maju 2016 r. specjalną uchwałę w sprawie budowy kanału żeglugowego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” podjął rząd. Koszt przekopu, który miałby powstać w latach 2017-2022, szacowano na 880 mln zł. W ubiegłym roku parlament przyjął specjalną ustawę w tej sprawie. W środę Sejm przyjął nowelizację specustawy ws. przekopu Mierzei Wiślanej dostosowując ją do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według nowelizacji to nie marszałkowie województw a Wody Polskie wydają zgody i pozwolenia wodno-prawne.

