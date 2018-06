Analizy zdecydują o przyszłości Okęcia

Jeżeli kolejne wyniki analiz związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego wskażą, że w 2035 roku warszawskie lotnisko Okęcie będzie nieprzydatne, to „trzeba będzie się zmierzyć z taką sytuacją”, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jeżeli kolejne wyniki analiz wskażą, że w 2035 roku lotnisko Okęcie będzie nieprzydatne, to trzeba będzie się zmierzyć z taką sytuacją. Nikt nie mówi, że będzie zamknięte za miesiąc czy rok - powiedział Adamczyk w wywiadzie dla Radia ZET. - To państwo, dziennikarze mówicie dzisiaj, że lotnisko Okęcie będzie zamknięte. A my mówimy, że na jego los będzie miała wpływ sytuacja rynkowa. To ona decyduje o tym, z których lotnisk będzie można korzystać - wskazał minister.

Zaznaczył jednak, że premier Mateusz Morawiecki nie podjął jeszcze decyzji, że Okęcie zostaje. Odnosząc się do CPK, Adamczyk wskazał, że jest on potrzebny.

Było o tym wiadomo już w 2015 roku. O tym dziś mówi Światowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych. Prezes Stowarzyszenia ostatnio na moje ręce przekazywał gratulacje polskiemu rządowi, tej odważnej decyzji - dodał.

Podkreślił, że przyrost pasażerów w Polsce, ale także i w Europie, przekracza maksymalne pułapy, jakie określono w 2010 czy 2012 roku.4

Na początku czerwca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o CPK. Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

ISBNews, MS