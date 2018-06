Via Carpatia na liście funduszu „Łącząc Europę”

Komisja Europejska (KE) wpisała korytarz Via Carpatia do projektu rozporządzenia w sprawie programu CEF (Connecting Europe Facility - Łącząc Europę) - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Wpisanie trasy Via Carpatia do projektu rozporządzenia w sprawie programu CEF to bardzo dobra wiadomość dla Polski. Przed polskim rządem jeszcze wiele pracy, negocjacji i starań, ale już dziś widzimy, że zostały dostrzeżone nasze starania o to, aby powstała trasa, która połączy północną i południową Europę, jednocześnie aktywizując jej wschodnią część – powiedział, cytowany w komunikacie, Andrzej Adamczyk minister infrastruktury.

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia CEF, w którym w Załączniku I, określającym między innymi przebieg wybranych odcinków na sieci uzupełniającej TEN-T, wpisany został korytarz Via Carpatia.

Wpisanie korytarza trasy Via Carpatia do projektu rozporządzenia w sprawie CEF to kolejny dowód na to, że współpraca z naszymi europejskimi partnerami układa się pomyślnie. Tam, gdzie we właściwy sposób przedstawiane są argumenty merytoryczne, możliwe jest porozumienie. Przykładem może być głosowanie w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, w którym zadecydowano o wyłączeniu transportu międzynarodowego z dyrektywy o delegowaniu pracowników. Są jeszcze obszary, w których szukamy porozumienia, ale już widać zielone światło dla uwzględnienia racji nie tylko polskich przedsiębiorców, ale też przewoźników z wielu innych europejskich państw - dodał Adamczyk.

Resort podkreśla, że Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację całego przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone już środki finansowe. Na terenie Polski Via Carpatia przebiega szlakiem: S61 na odcinku granica państwa - Augustów - Ełk, S16 na odcinku Ełk - Knyszyn oraz S19 Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - S12 (Lublin Rudnik), S12 (Lublin Sławinek) - Nisko - A4 (Rzeszów Wschód), A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa. Długość polskiej części szlaku liczy łącznie 1 533 km (wraz z odnogami w kierunku portów bałtyckich i granicy z Ukrainą, tj. drogami S12 i S17).

W Europie Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takie kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych. Dzięki włączeniu do przebiegu szlaku Via Carpatia trasy prowadzącej z Lublina przez Warszawę do Trójmiasta, wykreowane zostaną warunki do rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni, przypomina Ministerstwo Infrastruktury.

Na podst. ISBnews