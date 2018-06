Przed żniwami będzie pakiet wsparcia polskiej wsi

W ciągu kilku tygodni, przed żniwami, zostaną zaproponowane nowe rozwiązania dla rolników, specjalny pakiet wsparcia polskiej wsi - zapowiedział w Toruniu premier Mateusz Morawiecki

Morawiecki uczestniczy w konferencji „Gospodarcza Suwerenność” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Premier zapewnił, że los rolników i wsi polskiej jest dla niego szczególnie ważny, dlatego, że rolnicy polscy byli grupą najbardziej pokrzywdzoną w czasach transformacji. Morawiecki poinformował, że pochodzi z Dolnego Śląska i na własne oczy widział na początku lat 90., jeżdżąc od PGR-u do PGR-u, co się działo z państwowymi gospodarstwami rolnymi.

Według niego nie jest prawdą, że produkty rolne muszą być sprzedawane z niskimi marżami.

Premier zwrócił uwagę, że kształt rynku rolnego jest - jego zdaniem - efektem modelu gospodarczego III RP. Wskazał, że na przykład rynek koncentratu jabłkowego został tak ukształtowany, że 90-95 proc. rynku tego koncentratu jest w rękach kilku firm zagranicznych.

To one dyktują cenę jabłek, to co możemy zrobić poza próbą sprawdzenia, czy nie są tam prowadzone jakieś praktyki kartelowe albo monopolistyczne i to robimy. Ale ta własność jest już w ich rękach - tłumaczył szef rządu.

Wskazał, że podobna sytuacja jest na rynku cukru - wiele cukrowni zbankrutowało, wiele zostało sprzedanych.

Dodał, że w rolnictwie odziedziczyliśmy też wielkie problemy.

Ale to, co robimy w zakresie dopłat do ubezpieczeń dla rolników w przypadku roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, to co robimy w obszarze wsparcia rolników w naszej polityce społecznej, to są rzeczy, których nasi poprzednicy nie robili - zaznaczył Morawiecki.