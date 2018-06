Powrót do Egiptu? MSZ ostrzega: może być niebezpiecznie!

Wakacyjne wypady do Egiptu, Tunezji czy Turcji wracają do łask. MSZ informuje: wydane ostrzeżenia dotyczące tych krajów są aktualne. I prosi turystów, którzy zdecydują się na wyjazd, by zachowali szczególną ostrożność a w razie problemów korzystali z pomocy służb konsularnych

Egipt przestał być dla Polaków atrakcyjnym celem wyjazdów po zamachu stanu, do którego doszło tam w 2013 roku. Dramatyczne wydarzenia polityczne i seria zamachów (które zresztą nadal się tam zdarzają, także w turystycznych miastach jak Giza i Aleksandria) sprawiły, że zaczęliśmy chętniej wybierać bezpieczniejsze rejony świata albo decydowaliśmy się na wakacje w Polsce. Z danych Polskiej Izby Turystyki wynika jednak, że w 2017 do Egiptu wyjechało dwa razy więcej Polaków niż rok wcześniej. Blisko 10 procent wyjeżdżających na wakacje za granicę wybrało zaś Turcję.

CZYTAJ TAKŻE:MSZ odradza polskim turystom wyjazdy m.in. do Egiptu i Tunezji

Oba te kraje znajdują się na liście ostrzeżeń polskiego MSZ. Dla Egiptu rekomendacja MSZ brzmi „nie podróżuj”. Ministerstwo informuje, że na terenie całego kraju obowiązuje stan wyjątkowy oraz utrzymuje się zagrożenie zamachami terrorystycznymi. MSZ odradza więc podróże do Egiptu z wyłączeniem wyjazdów grupowych do miejscowości turystycznych położonych po stronie afrykańskiej nad Morzem Czarnym. „W związku z zagrożeniem terrorystycznym” MSZ ostrzega również przed podróżami do Tunezji.

Ministerstwo „kategorycznie odradza” także podróże do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji oraz „ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów kraju”. Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zaapelowało wczoraj do swoich obywateli podróżujących do Turcji o ostrożność, ostrzegając, że w związku z planowanymi na 24 czerwca wyborami mogą tam być organizowane wiece i demonstracje.

Ostrzeżenia dotyczące tych krajów zostały zaktualizowane w 2017 i na początku 2018 roku. Mimo, że sezon wakacyjny wchodzi w szczytową fazę, w mediach raczej nie przypomina się tych rekomendacji.

Zwracamy uwagę, że treść ostrzeżenia wobec danego kraju pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu – informuje więc MSZ .

Prosimy, aby nasi obywatele pozostawali w kontakcie ze służbą konsularną oraz służbami danego kraju. Osoby podróżujące w miejsca niebezpieczne powinny pamiętać o właściwym przygotowaniu do wyjazdu, pozostawieniu szczegółowego planu podróży i wszelkich danych kontaktowych zaufanym osobom lub instytucjom w Polsce – mówi Artur Lompart, dyrektor biura prasowego MSZ.

MSZ zachęca także, by podróżujący do Egiptu, Turcji, Tunezji czy innych krajów objętych ostrzeżeniami rejestrowali się w specjalnym systemie „Odyseusz”

Strona systemu Odyseusz.

Ostrzeżenia są na bieżąco publikowane także za pośrednictwem aplikacji mobilnej „iPolak” – dzięki niej można również szybko wezwać pomocy polskich służb konsularnych.

CZYTAJ TAKŻE: Atak nożownika w Egipcie! Nie żyją dwie Niemki, są także ranni. Polskie MSZ: Nie ucierpiał obywatel RP