Small Planet podstawi samolot... po dwóch dniach

Drugi z czarterowych rejsów z portu lotniczego Katowice, które linia Small Planet Airlines miała wykonać w środę rano, został zaplanowany na piątkowe popołudnie. Pierwszy z nich przewoźnik wykonał - z ponad 40-godzinnym opóźnieniem - w czwartek wieczorem

Chodzi o dwa opóźnione środowe loty Small Planet z Katowic na Korfu z godziny 6.35 oraz na Majorkę - z godziny 10.25. Ich pasażerowie - po usterkach maszyn - byli kwaterowani na noc w hotelach.

Jak poinformował w piątek Tomasz Ostojski ze Small Planet, na godz. 17 zaplanowano w piątek wylot grupy pasażerów na Majorkę, klientów biura turystycznego TUI. Ostojski podał, że samolotem linii Enter Air polecieć ma na Majorkę ok. 100 osób, z powrotnego rejsu skorzysta ok. 120 osób oczekujących od środy na lot do Katowic.

Będzie to zakończenie komplikacji związanych ze środowymi usterkami maszyn, z których korzysta ten przewoźnik. W czwartek wieczorem samolotem greckiej linii Aegean Airlines wyleciała z Katowic na Korfu grupa klientów biura turystycznego Grecos. Początkowo, w środę z rejsu tego miało skorzystać 215 osób; w czwartek wieczorem oczekiwało na niego ok. 180 osób.

Według wcześniejszych informacji Small Planet przyczyną sytuacji stały się usterki techniczne dwóch maszyn - jednej należącej do przewoźnika, a drugiej przez niego wykorzystywanej.

Usterka maszyny, która miała w środę lecieć na Korfu, została następnie usunięta; aby jednak nie dezorganizować szeregu kolejnych zaplanowanych połączeń, skierowano ją do ich obsługi. Przewoźnik rozpoczął natomiast poszukiwania na rynku samolotu, który mógłby wykonać pominięty rejs.

Problemy techniczne miał również samolot, który miał lecieć w środę rano na Majorkę.

Przedstawiciele Small Planet sygnalizowali, wobec opóźnień, brak na europejskim rynku dostępnych maszyn mogących wykonać pominięte kursy.

Środowe awarie wpłynęły na opóźnienia części kolejnych połączeń wykonywanych przez tego przewoźnika. Czwartkowy poranny lot z Katowic do Hurghady był opóźniony o ponad sześć godzin. Opóźnienie odnotował też m.in. rejs z Katowic do macedońskiej Ochrydy.

Small Planet Airlines to istniejąca od 2009 r. polska linia lotnicza, spółka-córka litewskich linii o tej samej nazwie. Przewoźnik operuje przede wszystkim z Katowic i Warszawy.

