Płaca minimalna wzrośnie. Resort pracy ma propozycję

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. do 2.250 zł i stawki godzinowej do 14,7 zł - poinformował w piątek Stanisław Szwed, wiceminister tego resortu.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2.100 zł. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.

Złożyliśmy propozycję 2.250 zł, stawka godzinowa w tej sytuacji będzie wynosić 14,7 zł. Minimalna propozycja wynikająca z przepisów to 2.217 zł, minimalna stawka godzinowa 14,5 zł. Daliśmy wyższą propozycję, żeby utrzymać płacę minimalną na poziomie ok. 47 proc. w stosunku do średniej płacy - wyjaśnił Szwed.