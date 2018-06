Brexitowa chwila szczerości, czy przeciek kontrolowany?

Szef MSZ W. Brytanii Boris Johnson powiedział, że po Brexicie może nastąpić zapaść, ale nie należy panikować; dodał, że prezydent USA Donald Trump lepiej prowadziłby negocjacje ws. Brexitu - jego nagraną w tajemnicy wypowiedź przytacza w piątek portal BuzzFeed.

„Może być zapaść. Nie chcę, by ktokolwiek panikował. Bez paniki. Pro publico bono - bez cholernej paniki. W końcu będzie dobrze” - mówił Johnson w środę podczas kolacji.

„Wyobraźcie sobie Trumpa zajmującego się Brexitem (…). Byłyby wszelkiego rodzaju wpadki i chaos na każdym froncie. Wszyscy by myśleli, że oszalał. Ale tak naprawdę to by mogło nas dokądś zaprowadzić. To bardzo, bardzo dobra myśl” - dodał minister.