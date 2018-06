PZU partnerem programu MIT Enterprise Forum Poland

PZU nawiązało współpracę z MIT Enterprise Forum Poland, jednym z największych w Polsce programów akceleracyjnych dla startupów technologicznych. Jej celem jest wsparcie rozwoju młodych firm, które tworzą unikatowe rozwiązania, które mogą mieć zastosowanie w sektorze ubezpieczeń.

Dla PZU to szansa na dotarcie do innowacyjnych technologii, zaś dla startupów to możliwość wejścia na rynek, który tylko w Polsce generuje 2 proc. PKB - poinformowało Biuro Prasowe PZU.

„Polski sektor ubezpieczeń potrzebuje innowacji i kładzie na nie coraz większy nacisk. PZU od dawna stawia na efektywną współpracę ze startupami oferując wiedzę, infrastrukturę, doświadczenie i wsparcie w przekształcaniu projektów w rozwiązania biznesowe. Trzy kluczowe obszary poszukiwania innowacji w Grupie PZU to lepsze wykorzystanie dużych zbiorów danych dzięki zaawansowanej analityce i technologii big data, cyfryzacja oraz nowe interakcje z klientami” - czytamy w komunikacie.

MIT Enterprise Forum Poland przewiduje akcelerację w ścieżce ogólnej oraz w czterech wyspecjalizowanych ścieżkach branżowych. Nowością jest ścieżka Insurtech, której partnerami są firmy PZU, Link4, Nationale-Nederlanden i Sollers Consulting. Startupy, które się do niej zakwalifikują, zyskają m.in. dostęp do polskich i zagranicznych mentorów oraz wsparcie w udoskonalaniu produktów i usług, w tym pod kątem możliwego wykorzystania ich przez partnerów przemysłowych programu.

Startupy, które chcą wziąć udział w 5. edycji akceleracji MIT Enterprise Forum Poland mogą aplikować do programu za pośrednictwem strony internetowej www.mitefpoland.org do 10 lipca br.

PAP, sek