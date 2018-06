Kwestie demograficzne to największe wyzwanie

Razem z premierem Mateuszem Morawieckim przygotowujemy projekt emerytury dla matek, który urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci - zapowiedziała w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie) wicepremier Beata Szydło.

Wizyta wicepremier polskiego rządu w regionie świętokrzyskim odbyła się w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości „Polska jest jedna”.

Przemawiając do mieszkańców Skarżyska-Kamiennej Szydło zaznaczyła, że realizowany obecnie program Prawa i Sprawiedliwości powstał podczas rozmów z Polakami na spotkaniach przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku.

Dodała, że szczególnie dużo zostało zrobione, jeśli chodzi o politykę społeczną.

Te najważniejsze reformy, które wprowadziliśmy dotyczą obszaru, który w naszej ocenie wtedy w 2015 roku, ale również i dzisiaj był najistotniejszy. Co zrobić, aby stworzyć równą szansę rozwoju dla każdego, bez względu na to, gdzie mieszka, czy w dużych ośrodkach, czy w małych? - stwierdziła.

Szydło podkreśliła, że „poprzedni rząd prowadził politykę, która miała opierać się wyłącznie na promowaniu dużych ośrodków, a skutek tego był taki, że te małe ośrodki się wyludniały, nie było pracy i upadały zakłady pracy”.

Na szczęście w ciągu tych dwóch lat udało się nieco poprawić kondycję zakładu, dzięki offsetowi. Mamy wszyscy nadzieję, że sytuacja będzie szła w dobrym kierunku. Ale ciągle bezrobocie w tym regionie jest bardzo wysokie, mimo że w ostatnim czasie wyraźnie spadło. To pokazuje, że ciągle w Polsce są takie miejsca, punkty, które muszą być przez cały czas przez rząd wspierane” - powiedziała Szydło.

Dodała, że mimo tych problemów Skarżysko się rozwija, czego przykładem jest budowa obwodnicy, zostały podjęte decyzje jeśli chodzi o dworzec, będą realizowane też inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej.

Dodała, że największym wyzwaniem dla rządu są kwestie demograficzne. Poinformowała, że według prognoz w ciągu kilkunastu lat, jeśli tendencja się nie zmieni, to liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o jeden milion.

To mniej więcej tak, jakby z mapy zniknęło województwo świętokrzyskie. Musimy wspierać politykę prodemograficzną, prorodzinną. Temu służą te projekty, które zostały już wprowadzone w życie, m.in. 500+. W jego wyniku poprawiła się sytuacja polskich rodzin, wyeliminowaliśmy praktycznie ubóstwo wśród dzieci. Ale 500+ plus z założenia był również programem prodemograficznym. Mamy tutaj pozytywne sygnały, że to się powiodło, bo zaczęło się w Polsce rodzić więcej dzieci, niż początkowo zakładano - poinformowała.

Przypomniała też kolejne programy prospołeczne wprowadzone przez rząd - podniesienie minimalnego wynagrodzenia, stawki godzinnej i minimalnej emerytury.

Podkreśliła, że rząd przeprowadził też reformę edukacji, zdrowia, sądownictwa, programy wsparcia dla przedsiębiorców i obniżył wiek emerytalny, podwyższony przez poprzedni rząd.

Dotrzymujemy słowa. Nasze obietnice realizujemy i konsekwentnie idziemy do przodu. Część naszego programu jeszcze nie zrealizowaliśmy, ale do końca kadencji pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy - przypomniała premier.

Poinformowała też o programie, nad którym pracuje razem z premierem Mateuszem Morawieckim - emeryturą dla mam, które urodziły co najmniej czworo dzieci.

Jeśli wychowując dzieci nie były w stanie wypracować sobie emerytury, będą miały gwarantowaną najniższą emeryturę. Jeśli pracowały, to będą miały ją uzupełnioną. Prace nad tym projektem trwają, on zostanie przygotowany do końca wakacji, a później zostanie przedstawiony do debaty parlamentarnej - obiecała.