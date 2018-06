Media komercyjne są trzymane na krótkim pasku

Nie widziałem tak propagandowych i trzymanych na krótkim pasku mediów, jak media obecnie komercyjne - powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Jak dodał, obecny obóz władzy został wybrany przez większość społeczeństwa. Realizujemy program obywateli, program większości. Media publiczne są od tego, żeby przede wszystkim informować o tym, co się dzieje rzeczywiście” - wskazał, odnosząc się do misji mediów publicznych i pytania jednego z uczestników spotkania.

Szef RMN podkreślił, że ma 51 lat doświadczenia związanego z dziennikarstwem i pracą w mediach.

Dodał, że pracował w wielu redakcjach, jako dziennikarz, a teraz odpowiada, jako przewodniczący RMN za Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową.

Jego zdaniem obecna władza jest zaciekle zwalczana przez media komercyjne, przez ich zdecydowaną większość.

Tutaj u państwa jest taka gazeta regionalna „Gazeta Pomorska”, która jest jednym z zaciekłych krytyków, propagandzistów zwalczających wszystko to, co robi obóz dobrej zmiany. W takich momentach nasuwa się pytanie czy kapitał ma narodowość - powiedział szef Rady Mediów Narodowych.

Dużo mediów polskich, wiele gazet regionalnych należy do kapitału niemieckiego, a nasza walka o pozycję Polski w Europie wiąże się nieraz z konfliktem interesów z państwem niemieckim. To ja się zastanawiam, można zadać sobie takie pytanie, czy stanowisko tak krytyczne, tak zaciekle propagandowo zwalczające obóz dobrej zmiany to jest realizacja ich misji dobrego dziennikarstwa czy realizacja niepolskiego interesu. My jednak chcemy realizować własny, polski interes - podkreślił Czabański.