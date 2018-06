Trump musi budować nowy ład światowy

Prezydent USA Donald Trump w ciągu 18 miesięcy prezydentury dowiódł, że jest w stanie zakłócić globalne status quo; wcześniej czy później będzie musiał przyczynić się do budowy lepszego ładu światowego, zamiast tylko burzyć stary - pisze „Wall Street Journal”.

W poniedziałkowym artykule redakcyjnym dziennik ocenia, że Trump zakłócił status quo na lepsze, wycofując się z umowy nuklearnej z Iranem i na gorsze, rozpoczynając wojnę handlową.

Według „WSJ” świat potrzebował pewnego wstrząsu, gdyż poprzednik Trumpa, Barack Obama, postrzegał Amerykę jako nadmiernie obciążone mocarstwo, które dla dobra świata musi zostać poskromione. Gdy USA się wycofały, regionalne siły - takie jak Chiny i Rosja - a także państwa zbójeckie jak Iran, Korea Płn. i Państwo Islamskie wybiły się, a świat stał się bardziej niebezpieczny.

Chociaż Trump momentami prowadził kampanię jak izolacjonista, to zapewnił także mocniejszą obronę interesów USA i sprawdził się jako prezydent - ocenia „WSJ”. Gazeta zauważa, że umowa z Iranem „oferowała iluzję powstrzymania ambicji nuklearnych Teheranu, jednocześnie ułatwiając jego imperializm”, a paryskie porozumienie klimatyczne „karało amerykańską gospodarkę bardziej niż chińską, z niewielką korzyścią dla klimatu”. Trump wycofał się z obu umów. Ponadto jego żądanie, by partnerzy z NATO wydawali więcej na obronę „przyniosło większe skutki w ciągu roku”, niż działania poprzednich prezydentów przez 16 poprzednich lat.

Jednak według „WSJ” o wiele bardziej niepokojące jest bezładne wyzwanie Trumpa, rzucone światowym regułom handlowym. Wycofanie się przez niego z umowy o partnerstwie transpacyficznym (TPP) było „strategicznym szaleństwem, jeśli jego głównym priorytetem jest zmiana zachowania Chin”, a wprowadzenie ceł na stal i aluminium „to kara dla przyjaciół, którzy mogliby zawrzeć sojusz przeciwko chińskiemu merkantylizmowi” - czytamy. Wysadzenie układu NAFTA spowodowałoby szkody gospodarcze na szeroką skalę bez żadnych rekompensat.

Jeśli Trump kieruje się jakąś wielką strategią handlową, to nie jest ona oczywista - dodaje dziennik. W sobotę na konferencji po szczycie w Kanadzie rzucił pomysł taryf w G7, co według „WSJ” byłoby konstruktywnym celem.

Trump nie ma jednak planów, by to negocjować, a temu pomysłowi towarzyszyło nowe zagrożenie odcięcia dostępu do całego amerykańskiego rynku i nałożenia ceł na europejskie samochody - zauważa dziennik.