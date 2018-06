W czerwcu pierwsze szkoły z szybkim internetem

Łącznie sto szkół z pięciu województw - lubuskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego - jako pierwsze zostanie w czerwcu i lipcu przyłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Kolejna tura planowana jest od września.

OSE jest wirtualną siecią, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej – wybudowanej komercyjnie i z dofinansowaniem z funduszy publicznych, w szczególności z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Sieć będzie obsługiwana przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (NASK - PIB). NASK będzie odpowiadał za jej utrzymanie i dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa oraz za dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie w kształceniu umiejętności cyfrowych. Koszty działania operatora OSE będą pokrywane z budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPC.

Lista pierwszych stu szkół objętych programem OSE znajduje się na stronie ose.gov.pl.

W tej chwili dyrektorzy szkół lub szefowie organów prowadzących powinni zgłosić się do NASK poprzez tę stronę i wyrazić zgodę do przyłączenia do OSE. To jest pierwsza setka, za chwilę stopniowo będziemy ogłaszać kolejne strony, które będą miały możliwość przyłączenia się do OSE - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dodał, że do końca roku planowane jest przyłączenie do sieci 1,5 tys. miejsc, co łącznie daje ponad 2 tys. szkół. Zgodnie z harmonogramem podłączonych ma zostać ponad 12 tys. miejsc. Do 2020 r. do OSE mają być podłączone wszystkie szkoły.

Zagórski pytany o to, kiedy będzie następna tura przyłączania szkół do OSE, odpowiedział: „Następna tura, oprócz tej setki, myślę, że to będzie w ciągu dwóch miesięcy. (…) Myślę, że od września będzie tych szkół jeszcze więcej”.

Na podst. PAP