Rynek ubezpieczeń wzajemnych odradza się!

W 2018 roku AMICE i ICMIF opublikowały kolejny raport analizujący zmiany na europejskim rynku ubezpieczeń wzajemnych. Cyklicznie ukazująca się publikacja swoim zasięgiem obejmuje dane dotyczące 28 krajów Europy, w tym Polski.

Z opublikowanego w 2018 roku raportu wynika, że w latach 2007-2015 nastąpił ogólnoeuropejski wzrost zainteresowania ubezpieczeniami wzajemnymi. Wskazuje to na wyraźną zmianę trendu, jaka widoczna była w poprzedniej edycji tego raportu: - Przekształcenia w spółki publiczne, zmiany formy prawnej, fuzje i przejęcia oraz inne działania konsolidacyjne zmniejszyły liczbę ubezpieczycieli wzajemnych/spółdzielczych w Europie i w efekcie doprowadziły do ​​spadku ich udziału w rynku, jak pokazano w poprzedniej publikacji AMICE poświęconej okresowi od 2004 do 2008. Wraz z nadejściem globalnego kryzysu finansowego tendencja ta uległa znacznemu odwróceniu – informują autorzy raportu.

Analiza dochodów z premii polskiego sektora ubezpieczeń wykazała, że w 2015 roku rynek ubezpieczeń wzajemnych zanotował wzrost o 24,1 proc. w stosunku do roku 2007. Tendencje wzrostowe widać również na przykładzie liczby członków (z 4,7 mln w 2012 roku do 5,8 mln w roku 2015, co stanowi 23,5 proc.), zatrudnionych w tym sektorze pracowników (1.855 w roku 2007 w porównaniu do 5.500 w roku 2015) oraz udziału w ogólnym rynku ubezpieczeń, który zwiększył się z 10,4 proc. w roku 2007 do 22,5 proc. w 2015

Źródło: ICMIF

Warto podkreślić, że w porównaniu do innych krajów europejskich, np. Austrii, polski rynek ubezpieczeń wzajemnych ma jeszcze ogromne możliwości rozwoju.

Źródło: ICMIF

Polskie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zanotowały także rekordowy wzrost poziomu aktywów, który w 2015 roku wyniósł 3,4 mld EUR – w porównaniu do 1 mld w roku 2007. Zwiększyła się również kwota aktywów zainwestowanych – z 0,8 mld w 2007 roku do 2,4 mld w 2015.

Czuwająca nad przygotowaniem i merytoryczną poprawnością raportu AMICE jest organizacją zrzeszającą obecnie ponad 200 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z całej Europy. Przewodniczy jej Grzegorz Buczkowski, związany z polskim rynkiem ubezpieczeniowym od 1992 roku. Od 2008 roku zasiadał w Radzie Dyrektorów AMICE, a na jej czele stanął w 2016 roku.