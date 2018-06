Polska zabiega o inwestorów z londyńskiego City

Współpraca Polski z krajami Europy Środkowej jest jednam z podstawowych sposobów realizacji naszych interesów politycznych i gospodarczych. Wyraźnie wskazał to swoim marcowym exposé w sejmie minister spraw zagranicznych J. Czaputowicz podkreślając, iż „Źródłem atrakcyjności Polski i zarazem zdolności jej skutecznego oddziaływania na procesy decyzyjne, czy to jako sojusznika w ramach NATO, czy też partnera w strukturach Unii Europejskiej, jest jej zdolność do artykułowania interesów państw naszego regionu i działania w roli ich adwokata”. Silne i zamożne kraje Europy Środkowej to stabilność i bezpieczeństwo w naszym regionie, ale to także atrakcyjni dla Polski partnerzy współpracy gospodarczej.

Koniecznym tego warunkiem jest modernizacja gospodarek państw naszego regionu, dokonująca się częściowo w oparciu o zasoby własne, ale w poważnym stopniu również z wykorzystaniem inwestycji i technologii zagranicznych. Na naszym kontynencie jednym z miejsc gdzie występuje ponadprzeciętne nagromadzenie kapitału i potencjału innowacyjnego jest Wielka Brytania. Jakkolwiek procesy związane z przygotowaniami do opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, spowodowały osłabienie siły brytyjskiej gospodarki i brytyjskiej waluty, to i tak Londyn pozostaje głównym światowym centrum finansowym, a brytyjskie firmy, tak jak i brytyjskie uczelnie wyższe, należą do światowej czołówki w zakresie innowacyjności.

Próbą skojarzenia tych zasobów z potrzebami i możliwościami oferowanymi przez gospodarki państw środkowoeuropejskich jest zaplanowane na 12 czerwca w Londynie Forum Inwestycyjne Wielka Brytania – Europa Środkowa. Wydarzenie przygotowane z inicjatywy ambasady polskiej odbędzie się w stolicy W. Brytanii już po raz drugi. W ubiegłym roku ambasada polska zaprosiła bowiem do współpracy placówki Czech, Węgier i Słowacji. Forum odbyło się w sercu londyńskiego City. W tym roku do polskiej inicjatywy dołączyły ambasady 10 państw naszego regionu. Oprócz Czech, Węgier i Słowacji również Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa i Estonia.

Głównym celem Forum jest zainteresowanie, obecnych w Londynie inwestorów, i przyciągniecie ich do współpracy inwestycyjno-handlowej w Europie Środkowej. Zadaniu temu sprostać mają przedstawiciele sektora publicznego państw Europy Środkowej. Wezmą oni udział w dwóch sesjach panelowych przedstawiających możliwości zaangażowania inwestorów m.in. w regionalne projekty infrastrukturalne (autostrady, linie szybkiej kolei, połączenia energetyczne, projekty takie jak Centralny Port Komunikacyjny w Polsce). Odrębny panel poświęcony będzie prawnym i finansowym uwarunkowaniom współpracy oraz wsparcia zagranicznych inwestorów.

Istotną częścią Forum będą sesje z udziałem prezesów i członków zarządów firm z regionu Europy Środkowej. W założeniu mają one przedstawić atrakcyjność i możliwości współpracy z tymi gałęziami gospodarki, które zaprezentują firmy. Ich wyniki biznesowe i dotychczasowe doświadczenia mogą okazać się istotnym bodźcem dla potencjalnych nowych inwestorów z londyńskiego City do zaangażowania w Europie Środkowej.