Gazprom zatruwa plaże nad Bałtykiem

Zwróciliśmy się do generalnego inwestora Nord Stream 2 z prośbą o wyjaśnienia ws. „dużego wycieku smaru”, który trafił na plaże w Niemczech - poinformował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Marszałek obawia się zanieczyszczenia plaż w Świnoujściu.

Geblewicz powiedział, że jako inicjator i przewodniczący grupy ds. Nord Stream 2 w Europejskim Komitecie Regionów, która analizuje m.in. wpływ inwestycji na środowisko, zwrócił się w poniedziałek w sprawie wycieku do generalnego inwestora. Chodzi o zarejestrowaną w Szwajcarii spółkę Nord Stream 2 AG.

Występujemy, jako intergrupa, do firmy z prośbą o informację - poinformował.

O tym, że grudki smaru zostały wyrzucone na brzeg Zatoki Greifswaldzkiej informowały niedawno niemieckie media. Jak wyjaśnił Geblewicz, najprawdopodobniej nastąpiła awaria jednego ze statków-pogłębiarek, które pracują przy inwestycji, w efekcie nastąpił wyciek dużej ilości smaru, który dostał się na okoliczne plaże, sąsiadującego z Polską niemieckiego regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Marszałek obawia się, że wiatr może spowodować przemieszczenie się plam smaru w okolice polskiej linii brzegowej i w efekcie zanieczyszczenie plaż w Świnoujściu.

Jako marszałek naszego regionu mam powody do obaw, ponieważ to jest nasze bezpośrednie sąsiedztwo, staramy się więc zachować czujność. Bardzo się cieszę z natychmiastowej reakcji władz regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie, które również zareagowały stanowczo i dosyć szybko. Uważam, że to jest właściwa rekcja regionów - powiedział marszałek.