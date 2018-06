Biotechnologia: "Szaleństwo", które planuje Polpharma

Pierwszy produkt biotechnologiczny Grupy Polpharma zostanie zgłoszony do rejestracji w USA w I kw. 2019 r. a wdrożony w 2020 r. - podała firma. Na rynku europejskim ma być wdrożony rok później. Polpharma zainwestowała w biotechnologię już ok. 700 mln zł

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharma SA, Magdalena Rzeszotalska poinformowała, że będzie to lek stosowany w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej oka. Będzie to pierwszy polski produkt biotechnologiczny wdrożony w USA - podkreśliła.

W poniedziałek w Gdańsku po spotkaniu z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz Polpharma poinformowała, że w sektor biotechnologiczny planuje zainwestować ok. 2 mld zł i stworzyć ok. 800 miejsc pracy. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym od kilku lat działa jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Firma poinformowała, że trzy produkty są w zaawansowanej fazie rozwoju a kolejne na wczesnych etapach prac rozwojowych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy Jerzy Starak powiedział podczas briefingu prasowego, że pierwszy produkt biotechnologiczny Grupy Polpharma zostanie zgłoszony do rejestracji w USA w pierwszym kwartale 2019 roku. Na rynek amerykański produkt ma być wdrożony w 2020 r. a na rynek europejski - rok później. W USA patent wygasa wcześniej, w Europie możemy to zrobić dopiero rok później - wyjaśnił. Wyraził nadzieję, że nie zmieni się terapia, bo jak się zmieni to inwestycja będzie dużo dłużej się zwracała.

Starak zapowiedział, że następny produkt biotechnologiczny Polpharmy, lek na stwardnienie rozsiane zostanie zgłoszony do rejestracji w USA w 2021 roku a zostanie wdrożony na rynku amerykańskim w 2022 roku. Zaznaczył, że prace nad jednym produktem trwają około ośmiu lat.

Polpharma jest największa polską firma farmaceutyczną, która od 2010 r. inwestuje w strategicznym dla polskiej gospodarki sektorze biotechnologicznym. Jako jedyna w Polsce obejmuje w swoich działaniach cały biotechnologiczny łańcuch wartości, od rozwoju innowacyjnych linii komórkowych (w należącej do Grupy spółce Bioceros w Utrechcie w Holandii), poprzez rozwój produktu i procesu oraz produkcję w oddziale Polpharma Biologics w Gdańsku, po produkcję w dużej skali, która będzie realizowana w nowobudowanej fabryce w Duchnicach pod Warszawą.

Rzeszotalska wyjaśniła, że biotechnologia polega na wykorzystaniu żywych organizmów, komórek ssaczych czy komórek bakteryjnych do tego, aby wytwarzały lek, który jest o wiele bardziej skuteczny w zakresie ciężkich chorób, jak nowotwory, łuszczyca, stwardnienie rozsiane. W tych schorzeniach leki pochodzenia chemicznego nie okazywały się dostatecznie skuteczne - dodała.

Minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz podczas briefingu oceniła, że w ośrodku Polpharmy w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym powstaje polska biotechnologia. To tutaj powstaje nowa generacja leków, które - jak oceniła - są bardziej skuteczne, bardziej dostosowane do potrzeb pacjenta i kompletnie nieszkodliwe - wskazała. Wyraziła nadzieję, że to sprawi, że w horyzoncie najbliższych dekad. Polska stanie się biotechnologicznym hubem Europy a na pewno Europy Środkowo-wschodniej.

Zaznaczyła, że rząd wspiera plany inwestycyjne Polpharmy od wielu lat, udzielając kolejnych pozwoleń na działalność spółki na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przypomniała, że możliwość realizacji inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to przywileje podatkowe.

Minister Emilewicz zaznaczyła, że Polpharma jest też beneficjentem kilkunastu grantów udzielonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Skuteczność w sięganiu w ambitnej i trudnej procedurze grantowej to też dowód tego, czy nasze firmy będą w stanie konkurować z firmami zachodnioeuropejskimi - dodała minister Emilewicz.

Zwróciła uwagę, że Polska coraz częściej jest wybierana także przez globalnych graczy biotechnologicznych ze względu na jakość pracowników, informatyków, biotechnologów.

Starak podczas briefingu żartobliwie przyznał, że to trochę szaleństwo, to, co firma planuje.

Spółka poinformowała, że do tej pory na inwestycje w sektorze biotechnologicznym wydała ok. 700 mln zł. W następnych latach planuje wydać na rozwój produktów oraz infrastruktury badawczej i produkcyjnej ok. 1,3 mld zł. Łączne inwestycje spółki w wysokości 2 mld zł w dziedzinie biotechnologii do 2022 roku mają umożliwić stworzenie ok. 800 miejsc pracy i przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy.

W najbliższych latach zamierzamy skupić się na dokończeniu naszej inwestycji w nową fabrykę leków biotechnologicznych w Duchnicach - mówił Starak. Fabryka ma być uruchomiona w 2020 roku. - To największa inwestycja Grupy Polpharmy i jedna z największych fabryk biotechnologicznych w Europie środkowo-wschodniej - dodał. Ma produkować na skalę komercyjną z przeznaczeniem na cały świat. Ma tam powstać do 500 miejsc pracy.

Zakłada się, że inwestycje Polpharmy pozwolą na rozwój sektora biotechnologicznego w Polsce, globalizację polskich produktów biotechnologicznych, rozwój kompetencji polskich kadr oraz budowę partnerstw naukowych i biznesowych.

Grupa Polpharma jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego w obszarze leków generycznych czyli leków pozyskiwanych w drodze syntezy chemicznej. Należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie. Zatrudnia ponad 7 tys. osób w Polsce i na świecie. Posiada siedem zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji i Kazachstanie oraz siedem ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 produktów, a kolejnych 200 znajduje się w fazie rozwoju.

PAP, mw