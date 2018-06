Ikea i Lego złożyły się do współpracy

Ikea i Grupa Lego połączyły siły, by poszerzać możliwości zabawy i zachęcać do niej

Zabawa to klucz do rozwoju i niezbędny element codziennego życia, który czyni je lepszym. Zabawa może być tak różna, jak różni są ludzie. Na co dzień napotyka jednak bariery, a część z nich wynika z perspektywy dorosłych, którzy czasem postrzegają ją jako bałagan i chaos. Dlatego próbują zaprowadzić w niej porządek. Tymczasem dzieci czerpią radość z zanurzania się w zabawie pełnej swobody. Współpraca obu firm ma na celu zwiększenie możliwości dobrej zabawy, a pierwszym krokiem jest uczynienie domu jako miejsca bardziej funkcjonalnego i przyjaznego zabawie.

Zaczęło się od zaproszenia od Grupy Lego zatytułowanego „Czy chcesz się pobawić?”. Odpowiedzieliśmy oczywiście, że tak. Teraz wspólnie chcemy dać dzieciom większe możliwości zabawy, wprowadzając ją w czynności codziennego życia. W Ikea chcemy przede wszystkim w twórczy, humanistyczny i wesoły sposób zmienić postrzeganie zabawy, odchodząc od myślenia, że jest to coś, co wprowadza bałagan. Wierzymy, że zabawa sprawia, iż dom i świat stają się lepszym miejscem do życia - mówi Fredrika Inger, Business Area Manager for Children’s Ikea w Szwecji.

W badaniu Ikea Play Report, Ikea spytała dzieci czego pragną. 47 proc. odpowiedziało, że chce więcej czasu spędzać na zabawie z rodzicem. Jednocześnie 90 proc. ankietowanych rodziców, uznało, że zabawa jest ważna, jako że jest kluczowa dla dobrego samopoczucia i szczęścia. W badaniu przeprowadzonym z kolei przez Grupę Lego, aż 95 proc. rodziców stwierdziło, że zabawa jest istotna dla rozwoju ich dzieci, a klocki Lego pomagają rozwijać kreatywność.

Misją Grupy Lego, od zawsze było i nadal jest inspirowanie oraz rozwijanie dzieci poprzez zabawę. To ekscytujące wyzwanie, by znaleźć takie rozwiązania, które zachęcą maluchy do twórczej zabawy klockami Lego, a jednocześnie zadowolą rodziców w kwestii wyglądu mieszkania, oraz stworzą okazję, by dzieci i dorośli chcieli i mogli wspólnie się bawić. Wiemy, że kreatywność to kluczowa umiejętność dla przyszłości naszych dzieci, ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że majsterkowanie, eksperymentowanie, bycie kreatywnym czy próbowanie nowych rzeczy może wprowadzać nieporządek. Poprzez naszą współpracę z Ikea chcemy sprostać wyzwaniu chaosu, który - jak postrzegają to niektórzy rodzice - generuje wspaniała i twórcza zabawa - mówi Lena Dixen, Senior Vice President, Product Development w Grupie Lego.

Już w najbliższych latach klienci sklepów Ikea zobaczą pierwsze efekty współpracy z Grupą Lego.

mw