Czerwińska zapowiada uproszczenie podatków

Likwidacja okresowych deklaracji VAT, większe ujednolicenie stawek tego podatku, obniżka CIT dla małych podatników - takie działania ministerstwo finansów planuje na 2019 r. - mówi szefowa tego resortu Teresa Czerwińska.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister finansów przewiduje likwidację w 2019 r. deklaracji VAT - miesięcznych lub kwartalnych - składanych przez przedsiębiorców. Jak wskazała, wszystkie niezbędne informacje są już przesyłane w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Teresa Czerwińska zapowiedziała również zamiar większego ujednolicenia stawek VAT, co w szczególności dotyczy branży spożywczej. Chcemy ujednolicić stawki VAT bazując na logice klasyfikacji statystycznej na potrzeby celne - powiedziała minister. Jak dodała, chce, by przedsiębiorcy mogli wystąpić o wiążącą informację stawkową od administracji skarbowej. W większości przypadków stawki z powodu ujednolicenia pójdą w dół, chcemy osiągnąć uproszczenie a nie efekt fiskalny - zaznaczyła Teresa Czerwińska.

Minister finansów zapowiedziała też, że chce obniżyć do 9 proc. podatek CIT dla tzw. małych podatników i podnieść próg przychodów, którego nieprzekroczenie kwalifikuje do tej grupy - z 1,2 do 2 mln euro rocznie.

Z kolei, według niej, dla osób fizycznych fiskus przewiduje ułatwienia w rozliczeniu rocznym PIT. Chcemy maksymalne zmniejszyć ilość wpisywanych do zeznań PIT danych - wyjaśniła. Minister dodała, że wydłużony z dwóch do trzech lat zostanie termin na inwestycję mieszkaniową przy uldze mieszkaniowej. Jak oceniła, dzięki temu więcej osób skorzysta ze zwolnienia i nie będzie musiało płacić PIT od dochodu ze sprzedaży mieszkania czy domu. MF chce też rozszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe premiowane ulgą, np. na koszty remontu i przebudowy, poniesione jeszcze przed nabyciem własności.

Wśród innych planowanych zmian Teresa Czerwińska wymieniła zamiar ujednolicenia deklaracji podatku od nieruchomości rolnego i leśnego, bo teraz wyglądają one różnie w różnych gminach. MF zamierza też wprowadzić zbiorczą deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), tak aby można było ją składać np. co miesiąc, a nie po każdej umowie.

Minister finansów zapowiedziała też, że w ciągu „kilkunastu dni” resort zamierza przekazać do konsultacji projekt nowej ordynacji podatkowej, która miałaby wejść w życie najwcześniej w 2020 r. Jak oceniła, ordynacja powinna zapewnić szerszą ochronę podatników i zmniejszyć liczbę konfliktów na linii podatnik-fiskus. Jak dodała, ministerstwo pracuje też nad podzieleniem przepisów o podatkach na trzy ustawy: dla przedsiębiorców, dla osób fizycznych i dla zarabiających na kapitale.

Upraszczanie podatków to proces żmudny i długofalowy, dlatego musimy go podzielić na etapy - podkreśliła minister, dodając, że zmian będzie dużo, ale podatnicy powinni być z nich zadowoleni.

(PAP)