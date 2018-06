Pekao wprowadza Blika

Pekao umożliwił klientom realizowanie transakcji Blikiem. Jest to już 13 instytucja finansowa, oferująca ten sposób płatności. W wyniku tego z Blika może korzystać już 96 proc. posiadaczy aplikacji mobilnych banków w Polsce.

Klienci Pekao będą mieli szansę korzystać z szybkich, bezpiecznych i wygodnych płatności Blik za pośrednictwem aplikacji PeoPay w systemach Android i iOS.

Udostępnienie kodów BLIK w aplikacji mobilnej PeoPay Banku Pekao S.A. to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów banku, by mogli dokonywać płatności telefonem w jak największej liczbie terminali, sklepów internetowych oraz wypłacać pieniądze z szerokiej sieci bankomatów w całej Polsce. Jest to kolejne udogodnienie jakie swoim użytkownikom oferuje aplikacja PeoPay, w której systematycznie pojawiać się będą nowe funkcje – mówi Marek Tomczuk, wiceprezes Pekao.