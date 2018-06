PKN Orlen zainwestuje miliardy w petrochemię

Zarząd PKN Orlen zatwierdził program rozwoju petrochemii do 2023 roku, który stanowić będzie podstawę do aktualizacji strategii spółki w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych - podała spółka.

Budżet programu szacowany jest na ok. 8,3 mld zł. Szacowany roczny wzrost EBITDA Orlenu po zakończeniu inwestycji może wynieść ok. 1,5 mld zł.

Szacowany budżet niezbędny dla realizacji inwestycji wchodzących w skład programu w kwocie ok. 8,3 mld zł zostanie zabezpieczony w przygotowywanym przez spółkę średnioterminowym planie finansowym spółki. Szacowany roczny wzrost zysku operacyjnego EBITDA PKN Orlen S.A. po zakończeniu inwestycji przewidzianych w programie może wynieść ok. 1,5 mld zł - napisano.

Spółka podała, że zatwierdzony program rozwoju petrochemii zakłada realizację trzech kluczowych inwestycji: budowę kompleksu Pochodnych Aromatów, rozbudowę Kompleksu Olefin, rozbudowę zdolności produkcyjnych Fenolu, wspartych rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego, niezbędnego dla jego realizacji.

PKN Orlen zakłada, że realizacja inwestycji w petrochemii oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych segmentu o około 30 proc.

Wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych podwoi się do 2040 r. PKN Orlen chce i musi bardzo dobrze wykorzystać swój potencjał w tym obszarze działalności. Dlatego ostatnie tygodnie poświęciliśmy pracom nad wyborem optymalnej ścieżki rozwoju aktywów produkcyjnych. Realizacja inwestycji oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie petrochemii o około 30 proc. Co istotne, nowe produkty będziemy plasować na rynku lokalnym. To gwarantuje znaczącą poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze petrochemikaliów - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.