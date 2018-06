Borys: PPK w 2019 r. to ekspresowe tempo

Pracownicze Plany Kapitałowe mogą wejść w życie najwcześniej w połowie 2019 r., ale nawet jeśli dojdzie do tego pod koniec przyszłego roku, to i tak będzie to „ekspresowe tempo” - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

Borys, zapytany podczas wtorkowej debaty o możliwy, realny termin wejścia w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych, powiedział:

Szacujemy, że potrzebne jest co najmniej 2-3 kw., żeby się przygotować, od momentu uchwalenia przepisów. PFR ma najwięcej obowiązków związanych z całą infrastrukturą. Wszystko zależy teraz od przebiegu procesu legislacyjnego. Jeżeli projekt trafi do Sejmu na wakacje i po przerwie wakacyjnej Sejm się tym zajmie, to minimalny termin to połowa przyszłego roku, bardziej bezpieczny to końcówka przyszłego roku - powiedział Borys podczas seminarium. To też byłoby ekspresowe tempo, Brytyjczycy taki system przygotowywali około 3 lat, ale powiedzmy, że my też już jakiś czas nad tym pracujemy - dodał.

Zgodnie z zapowiedziami minister finansów Teresy Czerwińskiej Pracownicze Plany Kapitałowe powinny wejść w życie 1 lipca 2019 r.

