UE wzmacnia System Informacyjny Schengen

Przedstawiciele państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego porozumieli się we wtorek ws. zmian dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). Nowe reguły mają pomóc w walce m.in. z zagrożeniem terrorystycznym oraz zapobiegać uprowadzaniu dzieci.

SIS to najczęściej stosowany systemem wymiany informacji służący do zarządzania granicami i zapewniania bezpieczeństwa w Europie. W 2017 r. państwa członkowskie przesłały do niego 5,1 mld zapytań.

Nieformalne porozumienie, wypracowane półtora roku po zaprezentowaniu przez Komisję Europejską projektu w tej sprawie, odnosi się do trzech aktów prawnych regulujących funkcjonowanie SIS. Dotyczą one współpracy policyjnej i sądowej w sprawach kryminalnych, kontroli granicznych oraz powrotów nielegalnie pozostających osób z państw trzecich.

Nowe przepisy, po zatwierdzeniu ich formalnie przez Parlament Europejski i Radę UE, wprowadzą przede wszystkim zmiany dotyczące obecnego już teraz w SIS systemu ostrzeżeń.

Nowy obowiązkowy alert dla podejrzanych o terroryzm, nowe alerty dotyczące decyzji porodowych, większa zdolność do współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami pomogą utrzymać swobodę przemieszczania się, która jest esencją Schengen, dla naszych obywateli - oświadczył unijny komisarz ds. wewnętrznych oraz migracji Dimitris Awramopulos, komentując porozumienie.

Zmiany SIS przewidują przyznanie Europolowi pewnego dostępu do systemu, wprowadzenie nowej kategorii wpisów dotyczących „nieznanych osób poszukiwanych” i umożliwienie wydawania wpisów prewencyjnych, dotyczących dzieci zagrożonych uprowadzeniem (teraz są powiadomienia dotyczące zaginionych dzieci).

Przepisy mają przyczynić się też do egzekwowania zakazów wjazdu dla obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych UE. Ma się to stać dzięki wprowadzeniu obowiązku rejestrowania takich informacji w SIS.

Reforma przewiduje też wprowadzenie obowiązku dokonania wpisu w SIS w przypadkach związanych z przestępstwami terrorystycznymi.

Wzmocniony SIS dostarczy policji i straży granicznej informacji, których potrzebują, by wykonywać swoją pracę i pomagać zachować bezpieczeństwo Europejczyków - podkreślił w oświadczeniu komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King.

Regulacje mają pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie odcisków palców, odcisków dłoni i obrazów twarzy w celu identyfikacji osób wjeżdżających do strefy Schengen. Możliwe ma być również wykorzystanie profilu DNA, by ułatwić identyfikację osób zaginionych w przypadkach, w których dane daktyloskopijne (odciski palców), zdjęcia lub obrazy twarzy nie są dostępne lub nie nadają się do identyfikacji.

SIS wspiera kontrole na granicach zewnętrznych i usprawnia ściganie przestępstw i współpracę sądową w 30 państwach w Europie. Zawiera on informacje dotyczące osób, które nie mają prawa wjazdu lub pobytu na terytorium strefy Schengen, osób poszukiwanych w związku z działalnością przestępczą i osób zaginionych, a także informacje dotyczące skradzionych przedmiotów, takich jak np. samochody. Z informacji KE wynika, że zawiera on obecnie około 79 mln wpisów.

Od kwietnia 2013 r., kiedy SIS II zaczął działać, do końca 2017 r. odnotowano 800 tys. trafień (średnio ponad 450 trafień dziennie). Trafienie oznacza, że osoba lub obiekt sprawdzany przez straż graniczną lub policję pasuje do informacji w bazie danych. W konsekwencji aresztowano prawie 40 tys. osób w związku z przestępstwem popełnionym w innym kraju członkowskim, a 150 tys. osobom odmówiono prawa do wjazdu lub pozostania w obszarze Schengen.

Na podst. PAP