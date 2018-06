Cyfrowa transformacja w PKP Energetyka

PKP Energetyka, ogólnokrajowy dostawca energii elektrycznej, między innymi, dla Polskich Kolei Państwowych, posiadająca również kilkadziesiąt tysięcy odbiorców dystrybucyjnych, wybrała system IBM Maximo do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa.

PKP Energetyka zajmuje się dostarczaniem energii elektrycznej dla swojego największego trakcyjnego klienta – PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Ze względu na dużą skalę działalności oraz globalny postęp technologiczny, PKP Energetyka musiała unowocześnić swoje systemy informatyczne. Największym wyzwaniem była modernizacja rozwiązań odpowiedzialnych za obszar zarządzania majątkiem sieciowym, które dotychczas były obsługiwane głównie za pomocą systemu GIS, oraz poprzez proste aplikacje własne i systemy zarządzające od różnych dostawców. Ich zmiana na rzecz systemu IBM jest sporym krokiem ku lepszemu zarządzaniu majątkiem sieciowym spółki.

Majątek PKP Energetyka jest rozproszony po całej Polsce i w tym obszarze najlepiej widać korzyści IBM Maximo. System Zarządzania Majątkiem Sieciowym będzie wspierał utrzymanie oraz planowanie i zarządzanie remontami całej posiadanej infrastruktury, w szczególności: sieci dystrybucyjnej, trakcyjnej oraz nieruchomości. System będzie wykorzystywany również w: dystrybucji – świadczeniu usług dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym m. in., zarządzaniu siecią dystrybucyjną, przyłączaniu odbiorców energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, serwisie – świadczeniu usług utrzymania sieci elektroenergetycznej oraz realizacji umów przyłączeniowych, usługach – świadczeniu usług elektroenergetycznych i budowlanych.

Po zakończeniu wdrożenia, z systemu ZMS na co dzień będą korzystać pracownicy oddziału dystrybucji energii elektrycznej, obszaru serwisowego oraz oddziału świadczenia usług elektroenergetycznych. Łącznie IBM Maximo będzie wspierać pracę ponad 800 osób, dla których nowy system oznacza oszczędność czasu przy realizacji zleceń dla klientów oraz większą efektywność pracy dzięki działaniu w ramach jednej, zintegrowanej aplikacji. System ZMS otwiera również drogę ku cyfryzacji i kategoryzacji dokumentacji technicznej majątku, a także zoptymalizowania i ujednolicenia procesów zarządzania infrastrukturą energetyczną, co z kolei doprowadzi do zwiększenia efektywności kosztowej.

PKP Energetyka S.A., zamierza wdrożyć nowoczesne rozwiązania kognitywne, w tym oparte o Internet Rzeczy, dzięki czemu będzie mogła świadczyć usługi jeszcze wyższej jakości, zwiększając niezawodność dostaw energii elektrycznej. Za wdrożenie rozwiązania odpowiada firma Vetasi.