PFR Ventures ma pierwsze umowy inwestycyjne

PFR Ventures podpisał siedem pierwszych umów inwestycyjnych z funduszami typu venture capital. W najbliższym czasie zamierza podpisać kolejne dwie - poinformował we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Według PFR podpisanie umów oznacza rozpoczęcie realizacji strategii PFR Ventures, czyli oferowanie finansowania innowacyjnym spółkom z sektora MSP poprzez doświadczone zespoły zarządzające. PFR Ventures negocjuje kolejne umowy w ramach wszystkich pięciu Funduszy, którymi zarządza.

W ramach PFR Starter FIZ umowę podpisano z Xevin VC, KnowledgeHub, Tar Heel Capital Pathfinder i Ventures For Earth, w ramach PFR Biznest FIZ z SILBA, a w ramach PFR Otwarte Innowacje FIZ z Montis Capital oraz z APER Ventures.

PFR podał, że rozpoczęcie okresu inwestycji w start-upy przez te fundusze venture capital wymaga jeszcze wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednym z kluczowych celów tzw. Planu Morawieckiego jest zwiększenie bazy finansowania polskich przedsiębiorstw i wspieranie ich innowacyjności. Odpowiedzią na te wyzwania było powstanie PFR Ventures - największej w regionie platformy funduszy venture capital o wartości 2,7 mld zł. Wybierając fundusze do współpracy zależało nam, aby pieniędzmi zarządzali profesjonaliści, którzy mają taki sam cel jak my, czyli powodzenie inwestycji. Nie ukrywamy, że wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę dla funduszy, które chcą pozyskać od nas finansowanie. Wierzymy jednak, że jest to niezbędne, aby rzeczywiście fundusze o właściwych kwalifikacjach otrzymywały pieniądze i dawały realne wsparcie dla tych młodych innowacyjnych firm - powiedział Borys.

Jesteśmy na dobrej ścieżce, pierwsze inwestycje wybranych przez nas zespołów inwestycyjnych planowane są w 2. połowie roku, te środki zaczną płynąć i zbudują portfel inwestycji – dodał.