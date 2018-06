Kolejne obligacje PKN Orlen

Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii E obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych - poinformował spółka.

Ostateczne warunki emisji obligacji serii E zostały przekazane przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego i zostaną opublikowane przez spółkę 13 czerwca 2018 roku, w formie raportu bieżącego - czytamy w komunikacie.

Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu. Kolejne serie obligacji oferowane są w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Serie A, B i C obligacji wyemitowanych w ramach Programu notowane są na tym rynku, przypomniano.

Na podst. ISBnews