Katowicki Holding Węglowy łączy się z SRK

Przygotowywane od kilku miesięcy połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) powinno dojść do skutku na początku lipca br. - wynika z informacji SRK. To kolejny etap porządkowania nieprodukcyjnego górniczego majątku.

Formalności związane z połączeniem są bardzo zaawansowane i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spodziewamy się, że na początku lipca nastąpi ich finalizacja - powiedział rzecznik spółki restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros.

Dniem połączenia będzie data jego wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego przez wydział gospodarczy katowickiego sądu rejonowego. Wpis o połączeniu firm spowoduje jednocześnie wykreślenie z rejestru KHW. Intencją obu firm jest, by formalności zostały zakończone w pierwszych dniach lipca, a ewentualne opóźnienie nie było znaczące.

Wiosną ubiegłego roku holding przekazał wszystkie swoje kopalnie, wraz z załogą, do Polskiej Grupy Górniczej. W KHW pozostał jedynie nieprodukcyjny majątek, który niebawem trafi do SRK. Do holdingu należą m.in. rozmaite nieruchomości, tereny poprzemysłowe oraz udziały w dwóch spółkach: mieszkaniowej i handlowej. Nie jest jeszcze przesądzone, czy ta ostatnia - Katowicki Węgiel - również zostanie przejęta przez SRK, czy też wcześniej znajdzie nabywcę.

Istniejąca od ponad 20 lat firma Katowicki Węgiel zajmowała się sprzedażą węgla z kopalń KHW na rynku krajowym, jest też wytwórcą poszukiwanego na rynku tzw. ekogroszku dla indywidualnych odbiorców - posiada linie do paczkowania i paletyzowania tego typu węgla, oferuje też mieszanki węgla i posiada własne składy opałowe. Kapitał zakładowy tej spółki to 2 mln zł.

Według nieoficjalnych informacji przedstawicieli KHW, w ostatnim czasie toczyły się rozmowy dotyczące sprzedaży Katowickiego Węgla; jego zakupem miał być zainteresowany zarówno podmiot prywatny, jak i Polska Grupa Górnicza, która nie komentuje informacji na ten temat. Jeżeli rozmów nie uda się zakończyć przed formalnym połączeniem KHW i SRK, mogą one być kontynuowane już przez spółkę restrukturyzacyjną.

Przejęcie KHW przez SRK to kolejny etap porządkowania nieprodukcyjnego górniczego majątku. W marcu obie spółki wystąpiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przedstawienie stanowiska, czy wobec szczególnego statusu obu firm, w tym przypadku konieczne jest zgłoszenie zamiaru koncentracji i uzyskanie stosownej zgody UOKiK. Niedawno Urząd poinformował, że nie widzi takiej konieczności, co uprościło i przyspieszyło procedury zmierzające do połączenia.

Wiosną przygotowany został plan połączenia obu firm, zgodnie z którym SRK jest spółką przejmującą, a KHW - przejmowaną. Spółka restrukturyzacyjna przejmie majątek holdingu, którego częścią jest m.in. jego dawna siedziba przy ul. Damrota w śródmieściu Katowic, a także liczne nieruchomości. O tym, jaki będzie zakres przekazanego majątku, ostatecznie zdecyduje właściciel, czyli resort energii.

Choć kapitał zakładowy KHW to ponad 278,5 mln zł, mechanizm transakcji przewiduje, iż w procesie połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego SRK jedynie o 100 zł, do 143 mln 837 tys. zł. Odbędzie się to poprzez wydanie na rzecz Skarbu Państwa, który jest wyłącznym właścicielem zarówno KHW, jak i SRK, jednej imiennej akcji serii E spółki przejmującej, o nominalnej wartości 100 zł.

Obie firmy nie prowadzą produkcji. KHW przekazał swoje produkcyjne aktywa (kopalnie) do Polskiej Grupy Górniczej, a SRK została powołana do likwidacji i zagospodarowania pogórniczego majątku, z wykorzystaniem na ten cel budżetowych dotacji. Połączenie firm - w zamyśle resortu energii - jest kolejnym etapem porządkowania nieprodukcyjnego górniczego majątku, by można było wykorzystać poprzemysłowe tereny np. pod nowe inwestycje.

Ponad rok temu do SRK trafiła duża część majątku dawnej Kompanii Węglowej, która rok wcześniej niż holding przekazała swoje kopalnie do PGG. Gdy do SRK trafi też nieprodukcyjny majątek holdingu, przeważająca większość pogórniczych nieruchomości będzie skupiona w spółce restrukturyzacyjnej. Docelowo ma być również opracowana skuteczna formuła gospodarowania pogórniczymi zasobami mieszkaniowymi.

