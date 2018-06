Irańczycy będą grać na bosaka?

Powołując się na amerykańskie sankcje firma Nike odmówiła dostarczenia butów przygotowującym się do mistrzostw świata piłkarzom Iranu. Portugalski trener zespołu Carlos Queiroz oczekuje przeprosin i zwrócił się o pomoc do FIFA.

Sankcje nałożone przez USA oznaczają, że my jako amerykańska firma musimy ich przestrzegać i nie możemy obecnie dostarczyć butów graczom irańskiej reprezentacji. Gdybyśmy złamali prawo, groziłoby to wysokimi grzywnami - napisała firma Nike w wydanym oświadczeniu.

Takie stanowisko oburzyło Queiroza, który domaga się od producenta przeprosin.

Gracze są przyzwyczajeni do sprzętu i nie jest dobrze, aby zmienić coś na tydzień przed tak ważnym turniejem. Wszyscy jesteśmy świadomi sankcji, ale to oświadczenie firmy było moim zdaniem zbędne. Powinni przeprosić, ponieważ to aroganckie zachowanie wobec 23 chłopców jest absurdalne i niepotrzebne. Jesteśmy tylko trenerami i graczami i nie powinniśmy być zamieszani w takie rzeczy. Dlatego poprosiliśmy FIFA o pomoc - powiedział były szkoleniowiec m.in. reprezentacji Portugalii i Realu Madryt.