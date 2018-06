Wspólnie dla zdrowia - narodowa debata o zdrowiu

Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia, tak aby działała sprawniej i efektywniej.

W środę 13 czerwca odbyła się pierwsza konferencja z cyklu ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”: Pacjent i system - zasady działania opieki medycznej. Ta konferencja stwarza odmienna szanse od dotychczasowych. Powstało już wiele dokumentów strategicznych , które miały wytyczyć kierunki przełamywania stagnacji ochrony zdrowia w Polsce.

Świadomość, że system jest niedoskonały jest stuprocentowa. I wśród społeczeństwa, i lekarzy, i ministrów, którzy mieli przed sobą zadanie nie do przebycia. Dotąd odbijaliśmy się od ściany do ściany. Szansą jest dokument, który będzie stworzony przez osoby o rożnych podglądach, ale za to o dużych kompetencjach. Rada społeczna powstała z osobistej inicjatywy ministra Łukasza Szumowskiego. Działa na bazie ministerstwa, ale niezależnie od niego – mówił inaugurując konferencję prof. Paweł Górski.